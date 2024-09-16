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Выяснилось, можно ли не платить коммуналку, если не присылают квитанции

Суд принял решение об оплате услуг ЖКХ в отсутствие квитанций
1:21
Недвижимость

Отсутствие платёжных квитанций не освобождает от обязательств по оплате коммунальных услуг, предупредила юрист Ирина Сивакова. В своём телеграм-канале она рассказала о судебном прецеденте по этому вопросу.

Суд принял решение об оплате услуг ЖКХ в отсутствие квитанций
Фото: Правительство Московской области is licensed under public domain

"Не получая квитанции на оплату ЖКУ, многие люди уверены, что ничего платить не нужно. Однако суды считают иначе", — написала специалист.

Одной россиянке семь лет не присылали квитанции за капремонт — она эти взносы и не платила. Потом Фонд капремонта очнулся и выставил счёт на 41 806 рублей.

Собственница обратилась в суд с требованием списать долг за пределами трёх последних лет. И получила отказ: невыставление платёжного документа не освобождает собственника жилого помещения от обязанности нести расходы по содержанию принадлежащего ему имущества. А применить правило исковой давности можно лишь в рамках процесса о взыскании задолженности — Фонд же это требование не заявлял (Первый КСОЮ, № 88-20701/2022).

Правда, недавно Верховный суд РФ озвучил иную позицию по вопросу о списании старой задолженности (№ 69-КГ24-8-К7).

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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