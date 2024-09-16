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Новый жилой квартал у Москвы-реки в Печатниках превратят в курорт

Москва получила первый в России мастер-план реки
2:04
Недвижимость » Проекты

Москва стала первым российским городом, где разработали мастер-план акватории реки. Его представили столичный Дептранс совместно с девелопером FORMA на пресс-конференции в понедельник.

Москва получила первый в России мастер-план реки
Фото: Градостроительный комплекс Москвы by Москомархитектура, CC BY 4.0

Документ в составе общего зонирования Москвы-реки предполагает развитие транспортной, прибрежной и рекреационной инфраструктуры на протяжении 13 километров береговой линии в районе Южного порта. Для жителей строящегося там жилого квартала, а также для всех москвичей и гостей столицы там будет самый настоящий курорт в черте мегаполиса — с яхтами, локациями для активного отдыха и речным такси.

В рамках развития транспортной системы Москвы большое влияние уделяется речному транспорту, отметила старший руководитель проектов Управления стратегических проектов Департамента транспорта Москвы Ульяна Андросова. "Одним из этапов развития речного транспорта является создание безопасных условий для пассажирских перевозок по речным городским маршрутам и индивидуального транспорта", — пояснила она.

За 10 лет реализации программы мэра по преобразованию набережных береговые линии столичных водных артерий стали полностью доступны для пешеходов и превратились в зелёные зоны отдыха, констатировал заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Максим Кандыбайло. "Горожане фактически "выходят на воду", — заявил он.

Южный порт станет рекреационную зону, популярную в масштабах всей страны, где можно будет заняться парусным и яхтенным спортом — или отправиться на работу на собственном катере, выразил надежду руководитель компании FORMA Илья Чепрасов.

Инициаторы проекта рассчитывают, что после реализации мастер-плана Южный порт — жемчужина Москвы-реки, ассоциировавшаяся прежде только с грузоперевозками — обрастёт ресторанами и фудкортами, зонами для игр детей и отдыха взрослых, водными парками.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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