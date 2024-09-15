Полезные советы по уборке: как удалить следы от скотча

Для этого необходимо пропитать клеевой слой, наложив тряпичные или ватные тампоны, предварительно смоченные ацетоном или спиртом. После того, как вы подержите губку несколько минут, клей просто удаляется, просто протерев его салфеткой. Вы также можете использовать фен для размягчения клея.
Лучше всего делать его из хозяйственного мыла. Его натирают на крупной терке, полученную массу смешивают с водой в пропорции 1 к 2. Стоит намочить тряпку в растворе. Пятно протирается, остатки средства удаляются чистой водой.
Первое, что нужно сделать: нанести средство для мытья стекол на загрязненную поверхность и подождать, пока бумажная поверхность наклейки намокнет. Если у вас есть, например, виниловая наклейка или скотч и т.д., то верхний слой придется снимать, например, руками.
Скотч (Scotch Tape) — разновидность клейкой ленты, изобретённая в 1925 году американским инженером из компании 3M Ричардом Дрю.
Ацето́н (пропано́н, димети́лкето́н, пропано́н-2, химическая формула — C3H6O или CH3-C(=O)-CH3) — органическое вещество, относящееся к классу насыщенных кетонов.
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Несмотря на то, что кроты в основном безвредны, иногда они могут создавать множество проблем для садоводов. Эти крошечные животные могут создать множество туннелей в вашем саду и повредить корни растений, поэтому лучше отпугнуть их.