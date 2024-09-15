Полезные советы по уборке: как удалить следы от скотча

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Эффективные способы удаления следов от скотча
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Алкоголь или ацетон

Для этого необходимо пропитать клеевой слой, наложив тряпичные или ватные тампоны, предварительно смоченные ацетоном или спиртом. После того, как вы подержите губку несколько минут, клей просто удаляется, просто протерев его салфеткой. Вы также можете использовать фен для размягчения клея.

Эффективные способы удаления следов от скотча
Фото: commons.wikimedia.org by Almc1217, CC BY 3.0

Мыльный раствор

Лучше всего делать его из хозяйственного мыла. Его натирают на крупной терке, полученную массу смешивают с водой в пропорции 1 к 2. Стоит намочить тряпку в растворе. Пятно протирается, остатки средства удаляются чистой водой.

Средство для мытья стекол

Первое, что нужно сделать: нанести средство для мытья стекол на загрязненную поверхность и подождать, пока бумажная поверхность наклейки намокнет. Если у вас есть, например, виниловая наклейка или скотч и т.д., то верхний слой придется снимать, например, руками.

 

Уточнения

Скотч (Scotch Tape) — разновидность клейкой ленты, изобретённая в 1925 году американским инженером из компании 3M Ричардом Дрю.
 

Ацето́н (пропано́н, димети́лкето́н, пропано́н-2, химическая формула — C3H6O или CH3-C(=O)-CH3) — органическое вещество, относящееся к классу насыщенных кетонов.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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