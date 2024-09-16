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Как расставить цветовые акценты и подобрать детали для создания гармоничного интерьера ванной

Топ-советы по созданию уютного интерьера в ванной комнате с помощью декора
2:11
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Декор ванной комнаты часто оказывается недооценённым, хотя именно здесь можно проявить креатив и сделать пространство более уютным и стильным. Рассмотрим несколько простых, но действенных решений от опытных дизайнеров.

Топ-советы по созданию уютного интерьера в ванной комнате с помощью декора
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Первое правило — продумайте освещение. Светодиодная подсветка может стать отличным способом подчеркнуть важные зоны ванной. Ею можно осветить зеркало, разместить под столешницей умывальника, что создаст атмосферу воздушности и лёгкости. Нижняя подсветка придаст интерьеру ощущение парящей невесомости, что визуально расширит пространство.

Цветовые акценты тоже играют важную роль. Если вам по душе яркие и позитивные детали, стоит обратить внимание на яркие тумбы и шкафы. Они могут стать акцентными элементами, придавая ванной комнате жизнерадостность и энергию.

Важные мелочи, такие как держатели для полотенец, крючки, стойки для декора — всё это должно поддерживать единый стиль. Эти детали должны гармонично вписываться в общий интерьер, иначе они могут создать ощущение хаоса и небрежности.

Не забывайте о мелочах для уюта. Дозаторы для мыла, стаканы для зубных щёток, корзинки для кремов и других косметических средств также должны соответствовать общей концепции. Если эти аксессуары не будут сочетаться по стилю, комната может потерять целостность и гармонию.

Шторка для душа — ещё один важный элемент декора, который может стать ярким акцентом. Важно, чтобы рисунок на шторке гармонировал с плиткой и остальной отделкой ванной комнаты.

Некоторые дизайнеры предлагают оригинальные решения — использование мебели, например, стульев или пуфов. Если они будут совпадать по стилю с остальной обстановкой, это создаст необычный и элегантный вид.

Зеркальные стены — отличное решение для увеличения пространства. Зеркало не только визуально расширит ванную, но и добавит дополнительную декоративную функцию.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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