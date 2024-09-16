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Советы дизайнеров по выбору материалов для отделки стен кухни: чем хороши плитка, панели и камень

Дизайнеры назвали три самых практичных способа отделки стен на кухне
1:56
Недвижимость » Ремонт

Когда вы планируете ремонт кухни, важно помнить: практичность и комфорт должны стать приоритетами, особенно если кухня будет использоваться для готовки, а не просто для утренних чаепитий.

Дизайнеры назвали три самых практичных способа отделки стен на кухне
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Одним из ключевых аспектов, который определяет атмосферу кухни, является отделка стен. Правильный выбор материалов и цвета значительно влияет на общий вид и удобство помещения. Ошибка в этом вопросе может превратить даже просторную кухню в тесное и неуютное пространство, где захочется проводить как можно меньше времени.

Дизайнеры выделяют три наиболее практичных и популярных способа отделки стен на кухне, которые помогут не только создать стильное пространство, но и сохранить его функциональность на долгие годы.

Плитка

Этот классический вариант проверен временем и остается актуальным благодаря огромному выбору цветов и текстур. Он идеально подходит для тех, кто ищет долговечный и устойчивый к внешним воздействиям материал. Единственный недостаток — необходимость тщательной подготовки стен и профессиональной укладки, что может потребовать дополнительных затрат.

Панели

Это бюджетное и одновременно практичное решение. Панели предлагают разнообразие по ценам и дизайнам, однако важно помнить: они лучше подходят для менее "опасных" участков кухни. Зона над плитой должна быть защищена более надежными материалами, такими как плитка или стекло.

Камень

От кирпича до натурального камня — этот вариант всегда придаёт кухне изысканный вид. Несмотря на более высокую стоимость, каменная отделка делает пространство визуально более дорогим и стильным. Выбор между искусственным и натуральным камнем зависит от бюджета, но в любом случае этот вариант останется долговечным и эффектным решением.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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