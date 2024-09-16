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Уксус против грязи: как очистить микроволновку без усилий и вредных химических средств

Лёгкий способ очистить микроволновку без опасных химикатов
1:25
Недвижимость

Чистка микроволновой печи может быть утомительной задачей, требующей специальных чистящих средств и физических усилий. Однако есть один простой способ, который позволит очистить СВЧ быстро и без лишних затрат энергии. Вам не понадобятся дорогостоящие средства или агрессивные химикаты — только уксус, вода и немного терпения.

Лёгкий способ очистить микроволновку без опасных химикатов
Фото: zh.wikipedia.org by Ген, CC BY-SA 1.0

Для начала возьмите глубокую стеклянную ёмкость, подходящую для использования в микроволновой печи. Наполните её водой и уксусом в пропорции 50 на 50. Затем включите микроволновку на 7 минут на режиме подогрева. Пар, который образуется от нагретого уксусного раствора, эффективно расщепляет жир и въевшиеся остатки пищи, оставшиеся на стенках печи. Когда время выйдет, дайте раствору постоять внутри устройства еще несколько минут.

Теперь можно взять сухую тряпку и просто протереть поверхности внутри микроволновки. Благодаря пару, вся грязь легко сотрётся, а ваша микроволновая печь снова будет как новая.

Этот метод не только экономит ваше время и силы, но и безопасен для здоровья, ведь здесь не используются вредные химические вещества. Вся чистка займёт считаные минуты, а результат приятно удивит — идеально чистая микроволновая печь без лишних усилий.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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