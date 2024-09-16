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Избавляемся от накипи в чайнике с помощью простых и доступных домашних средств без химии

Как очистить чайник от накипи: три простых метода, которые работают
2:12
Недвижимость

Накипь в чайнике — это проблема, с которой рано или поздно сталкиваются все, кто пользуется этим бытовым прибором.

Как очистить чайник от накипи: три простых метода, которые работают
Фото: flickr.com by Дженни Даунинг, CC BY 2.5

Жёсткая водопроводная вода со временем оставляет осадок, который не только портит вкус воды, но и негативно влияет на здоровье. Именно поэтому важно регулярно очищать чайник.

Чтобы снизить частоту образования накипи, можно использовать фильтрованную или бутилированную воду, в которой меньше солей и примесей. Однако, даже в этом случае полностью избежать осадка не получится.

Магазины предлагают множество средств для борьбы с накипью, но не все предпочитают использовать бытовую химию. К счастью, есть несколько проверенных домашних способов очистки чайника, которые просты, безопасны и доступны каждому.

Лимонная кислота

Это одно из самых популярных средств для удаления накипи. Для очистки нужно залить чайник водой, добавить две столовые ложки лимонной кислоты, вскипятить воду и затем слить её. Если под рукой нет лимонной кислоты, её можно заменить свежевыжатым лимонным соком. Средство эффективно справляется с загрязнениями даже в труднодоступных местах.

Сода

Ещё один популярный способ, который помогает не только с накипью, но и с другими бытовыми проблемами. Наполните чайник водой, добавьте соду из расчёта 2 столовые ложки на литр объёма, вскипятите и слейте раствор. После этого чайник нужно тщательно промыть и ещё раз вскипятить уже чистую воду.

Уксус

Бюджетный и простой способ. Добавьте 3 столовые ложки уксуса на литр воды, вскипятите раствор и слейте его. Этот метод быстро возвращает чайнику чистоту, но важно соблюдать дозировку, чтобы не повредить прибор.

Существуют и другие народные средства, например, часто рекомендуют использовать колу. Однако такой метод не подходит: из-за агрессивного состава газировки можно повредить чайник. В случаях сильного образования накипи процедуру очистки можно повторить несколько раз.

Уточнения

Электроча́йник — бытовой электрический прибор для нагревания и кипячения питьевой воды, работающий на электроэнергии.

На́кипь — твёрдые отложения, образующиеся на тех поверхностях теплообменных аппаратов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворёнными солями жёсткости.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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