Экономим электричество: как светлые тона, большие окна и лампы помогут сократить расходы

Как сделать дом светлее и сэкономить на электричестве

2:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Чтобы сократить расходы на электричество и сделать ваше помещение светлее, можно применить несколько простых, но эффективных советов.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Прежде всего, стоит рассмотреть установку больших окон, особенно если они выходят на солнечную сторону. Это позволит использовать естественное освещение в течение дня и уменьшит потребление электроэнергии.

Однако естественный свет не всегда доступен, особенно в зимний период или в помещениях, где окна выходят на теневую сторону. В таких случаях отличным решением будет замена обычных ламп на светодиодные или люминесцентные энергосберегающие лампы. Они потребляют меньше энергии и служат гораздо дольше. Выбирая лампы, ориентируйтесь на световой поток, а не на мощность. Важно также учитывать оттенки света: тёплый или нейтрально-белый свет подходят для разных целей и помещений.

Дополнительно можно установить выключатели с диммером. Они дают возможность регулировать яркость света, что не только удобно, но и позволяет продлить срок службы ламп и уменьшить расходы на электроэнергию. Освещение также можно разделить по зонам. Если в центре комнаты одна люстра не справляется с освещением, то используйте локальные источники света, такие как настольные лампы или бра. Это создаст уют и обеспечит достаточное освещение всех уголков помещения.

Не забывайте и о декоративных решениях. Ленты со светодиодами по периметру потолка или подсветка предметов интерьера, таких как картины или книжные полки, добавят объема и уюта. А правильно подобранные светлые оттенки стен и полупрозрачный текстиль создадут эффект дополнительного света, визуально увеличив пространство. Зеркала и глянцевые поверхности, такие как натяжные потолки или лакированные полы, также помогают сделать комнату ярче и просторнее.

Уточнения

Свет — электромагнитное излучение, воспринимаемое человеческим глазом.



Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.