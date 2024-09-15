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Лёгкие способы освежить квартиру за считанные минуты: используем кофе, свечи и проветривание

Секреты свежести: как поддерживать приятный аромат в квартире
1:36
Недвижимость

Запах в квартире — это первое, что ощущают гости при входе, и от него напрямую зависит впечатление о вашем доме. Поэтому важно поддерживать в помещении свежую и приятную атмосферу. Есть несколько простых советов, которые помогут вам в этом:

Секреты свежести: как поддерживать приятный аромат в квартире
Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, PDM

Во-первых, не забывайте вовремя выносить мусор. Даже небольшое его количество может испортить запах в квартире. Лучше не ждать, пока ведро наполнится, а избавляться от отходов регулярно.

Если время поджимает, а гости вот-вот появятся, можно заварить чашку кофе. Аромат свежесваренного напитка создаст уют и домашнюю атмосферу. Более того, кофейные зерна можно обжарить на сковороде — это не только избавит вас от неприятных запахов, но и наполнит дом насыщенным, согревающим ароматом.

Также не стоит забывать о простых, но проверенных способах освежить воздух: благовония, аромалампы, ароматические свечи или парфюмерия для дома станут прекрасными помощниками.

Если в вашем доме курят, борьба с запахом табака может стать настоящим вызовом. Однако один действенный метод все же существует: смочите полотенце водой и положите его на горячую батарею, предварительно открыв окна для проветривания. Это поможет очистить воздух.

Регулярное проветривание особенно важно в периоды роста вирусных и бактериальных инфекций. Чистый и свежий воздух — залог не только приятного запаха, но и здоровья домочадцев.

Уточнения

За́пах — специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих пахучих веществ (ЛАВ), обнаруживаемых химическими рецепторами обоняния, расположенными в носовой полости животных и людей. 

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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