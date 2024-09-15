Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Баварии пивоварню, которой уже более трёх веков, закрывают
Сентябрьский отпуск дома? Да, если знать, как его организовать правильно
Короткая тренировка для устранения жира на животе
ОПЕК+ может сократить добычу нефти
Как не стать жертвой турагентства-обманщика: пошаговый гид для туристов
Свинина со сливами: для этого рецепта выбирайте твёрдые плоды, которые сохранят форму при жарке
Honda придумала "инновационный" способ увеличить запас хода электромобилей
Уход за астрами в сентябре: секреты продления цветения и подготовки к зиме
С 1 октября повышается утилизационный сбор на автомобили и спецтехнику

Ошибки, которых стоит избегать при ремонте кухни: советы по выбору материалов и техники

Ошибки при планировке маленькой кухни и способы их избежать
1:48
Недвижимость » Ремонт

Ремонт кухни — одна из самых сложных задач при обустройстве дома. Дело в том, что это пространство требует не только эстетических решений, но и высокой функциональности.

Ошибки при планировке маленькой кухни и способы их избежать
Фото: commons.wikimedia.org by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Без учёта ключевых аспектов, можно получить кухню, которая постоянно нуждается в доработках и улучшениях. Рассмотрим несколько важных правил, которые помогут избежать таких ошибок и сделать ремонт удачным.

Практичность прежде всего

Одним из самых распространенных заблуждений является мнение, что в дизайне кухни главное — стиль. Однако долговечность и износостойкость материалов важнее. Например, паркет может выглядеть привлекательно, но для кухни это не лучший выбор. Дерево на полу подойдет только тем, кто готовит редко и очень аккуратно. Лучше выбирать покрытия, которые выдерживают нагрузки и легко чистятся.

Минимализм в дизайне

Современные тенденции подчеркивают важность минимализма. Это не значит, что нужно отказываться от всего, что красиво. Главное — выбирать функциональные решения. Встраиваемая техника, например, поможет сэкономить место и сохранить простор, а многофункциональные приборы заменят громоздкие устройства с ограниченными возможностями. Подход "меньше — лучше" позволяет сделать кухню уютной и современной.

Грамотное использование пространства

Габариты кухни имеют решающее значение при планировке. В маленьких кухнях каждый сантиметр играет важную роль, поэтому важно продумать расположение мебели и техники так, чтобы сохранить ощущение простора. Это возможно при правильной расстановке акцентов и отказе от лишнего.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Советы, как избавиться от кротов в саду

Несмотря на то, что кроты в основном безвредны, иногда они могут создавать множество проблем для садоводов. Эти крошечные животные могут создать множество туннелей в вашем саду и повредить корни растений, поэтому лучше отпугнуть их.

Кроты в вашем саду? Вот как можно от них избавиться
Силовые тренировки для тех, кому за 60
Как тренироваться, чтобы нарастить мышечную массу после 60 лет?
Лёгкий и быстрый рецепт к чаю: десерт с яблоками и манной крупой
Опытные дачники используют этот цветок для защиты участка от вредителей
США признали бессилие западного оружия: Украине не удастся победить Россию Дмитрий Плотников
Кабачки с рисом и грибами: вкусный и полезный гарнир, который может быть и самостоятельным блюдом
Как сделать лицо моложе на 10 лет: простые трюки омолаживающего макияжа
Сводка с фронта: США серьёзно воспринимают заявления Кремля, Киев приказал бросать трупы своих военных
Сводка с фронта: США серьёзно воспринимают заявления Кремля, Киев приказал бросать трупы своих военных
Последние материалы
Сентябрьский отпуск дома? Да, если знать, как его организовать правильно
Короткая тренировка для устранения жира на животе
ОПЕК+ может сократить добычу нефти
Ошибки при планировке маленькой кухни и способы их избежать
Как не стать жертвой турагентства-обманщика: пошаговый гид для туристов
Свинина со сливами: для этого рецепта выбирайте твёрдые плоды, которые сохранят форму при жарке
Honda придумала "инновационный" способ увеличить запас хода электромобилей
Уход за астрами в сентябре: секреты продления цветения и подготовки к зиме
С 1 октября повышается утилизационный сбор на автомобили и спецтехнику
В России отдохнуло рекордное число туристов в июле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.