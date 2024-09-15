Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из-за низкой урожайности в США и Бразилии фьючерсы на апельсиновый сок взлетели
Никакой тайны: объясняем значение разноцветных полосок и точек на автомобильных покрышках
Заливной пирог со сливами: нежный, влажный и в меру сладкий
Гватемала является одной из самых недооценённых стран мира — тревел-блогер
Тренируем послушание: 8 советов, как научить собаку самостоятельно оставаться на месте
Aeromine Technologies питает завод BMW дешевой энергией
Большинство американцев не уверено в своём безбедном будущем
Никаких ростков до самой весны: какие материалы класть рядом с картофелем
Бывший премьер-министр Италии: экономика Европы переживает "медленную агонию"

Пять ключевых ошибок в оформлении спальни, которые могут повлиять на ваш отдых и здоровье

Распространённые ошибки в интерьере спальни и как их избежать
1:42
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Спальня — это ключевое место для отдыха и восстановления сил каждого человека, поэтому её интерьер играет важную роль в качестве жизни. Для создания уютной и функциональной спальни важно избегать некоторых распространённых ошибок.

Распространённые ошибки в интерьере спальни и как их избежать
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Первая ошибка — неудобная кровать. Дизайнеры советуют выбирать максимально большую кровать, которая гармонично впишется в интерьер и позволит свободно подходить с двух сторон. Размер кровати должен превышать рост самого высокого человека в семье минимум на 15 см.

Также не менее важным элементом является матрас. Он отвечает за качество сна, поэтому стоит инвестировать в ортопедический вариант, который обеспечит оптимальный уровень жёсткости. Экономить на матрасе — не лучшая идея, ведь он напрямую влияет на ваше самочувствие.

Ещё один важный предмет спальни — тумбочка. Она должна быть компактной, но функциональной, чтобы на неё можно было ставить мелкие предметы, включая декоративные элементы или даже растения, которые способствуют улучшению сна.

Шторы в спальне также играют важную роль. Для создания комфортной атмосферы стоит выбирать плотные шторы, которые не пропускают утренний свет. Однако под ними желательно использовать лёгкие, полупрозрачные шторы, которые днём обеспечат достаточное количество естественного освещения.

Наконец, не забывайте о декоре. Даже минимальные элементы декора помогут создать уют и настроение, сделав спальню более индивидуальной и приятной для проживания.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Советы, как избавиться от кротов в саду

Несмотря на то, что кроты в основном безвредны, иногда они могут создавать множество проблем для садоводов. Эти крошечные животные могут создать множество туннелей в вашем саду и повредить корни растений, поэтому лучше отпугнуть их.

Кроты в вашем саду? Вот как можно от них избавиться
Силовые тренировки для тех, кому за 60
Как тренироваться, чтобы нарастить мышечную массу после 60 лет?
Лёгкий и быстрый рецепт к чаю: десерт с яблоками и манной крупой
Опытные дачники используют этот цветок для защиты участка от вредителей
США признали бессилие западного оружия: Украине не удастся победить Россию Дмитрий Плотников
Кабачки с рисом и грибами: вкусный и полезный гарнир, который может быть и самостоятельным блюдом
Сводка с фронта: США серьёзно воспринимают заявления Кремля, Киев приказал бросать трупы своих военных
Как сделать лицо моложе на 10 лет: простые трюки омолаживающего макияжа
Как сделать лицо моложе на 10 лет: простые трюки омолаживающего макияжа
Последние материалы
Распространённые ошибки в интерьере спальни и как их избежать
Никакой тайны: объясняем значение разноцветных полосок и точек на автомобильных покрышках
Гватемала является одной из самых недооценённых стран мира — тревел-блогер
Заливной пирог со сливами: нежный, влажный и в меру сладкий
Тренируем послушание: 8 советов, как научить собаку самостоятельно оставаться на месте
Aeromine Technologies питает завод BMW дешевой энергией
Большинство американцев не уверено в своём безбедном будущем
Никаких ростков до самой весны: какие материалы класть рядом с картофелем
Бывший премьер-министр Италии: экономика Европы переживает "медленную агонию"
Закусочный кекс с баклажаном, цукини, морковью и сыром: понравится даже детям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.