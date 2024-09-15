Пять ключевых ошибок в оформлении спальни, которые могут повлиять на ваш отдых и здоровье

Распространённые ошибки в интерьере спальни и как их избежать

1:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Спальня — это ключевое место для отдыха и восстановления сил каждого человека, поэтому её интерьер играет важную роль в качестве жизни. Для создания уютной и функциональной спальни важно избегать некоторых распространённых ошибок.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Первая ошибка — неудобная кровать. Дизайнеры советуют выбирать максимально большую кровать, которая гармонично впишется в интерьер и позволит свободно подходить с двух сторон. Размер кровати должен превышать рост самого высокого человека в семье минимум на 15 см.

Также не менее важным элементом является матрас. Он отвечает за качество сна, поэтому стоит инвестировать в ортопедический вариант, который обеспечит оптимальный уровень жёсткости. Экономить на матрасе — не лучшая идея, ведь он напрямую влияет на ваше самочувствие.

Ещё один важный предмет спальни — тумбочка. Она должна быть компактной, но функциональной, чтобы на неё можно было ставить мелкие предметы, включая декоративные элементы или даже растения, которые способствуют улучшению сна.

Шторы в спальне также играют важную роль. Для создания комфортной атмосферы стоит выбирать плотные шторы, которые не пропускают утренний свет. Однако под ними желательно использовать лёгкие, полупрозрачные шторы, которые днём обеспечат достаточное количество естественного освещения.

Наконец, не забывайте о декоре. Даже минимальные элементы декора помогут создать уют и настроение, сделав спальню более индивидуальной и приятной для проживания.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.