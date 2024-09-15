Как создать идеальный интерьер в 2025 году: минимализм, экология и цветовые всплески

Что будет модно в дизайне интерьеров в 2025 году

0:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

В 2024 году ключевыми трендами в дизайне остаются минимализм, комфорт и технологичность. В тренде в следующем году будут бионика и экологичность: натуральные материалы, такие как дерево и камень, создают атмосферу гармонии, а экологически чистые решения становятся стандартом.

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Неоминимализм продолжает развиваться, добавляя уютные и теплые формы к традиционному минимализму с использованием нейтральных цветов и текстурных поверхностей.

Яркие акценты, такие как глубокие оттенки зеленого и бордо, контрастируют с нейтральными фонами, придавая пространству энергию и индивидуальность.

Уточнения

Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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