Как создать идеальный интерьер в 2025 году: минимализм, экология и цветовые всплески

В 2024 году ключевыми трендами в дизайне остаются минимализм, комфорт и технологичность. В тренде в следующем году будут бионика и экологичность: натуральные материалы, такие как дерево и камень, создают атмосферу гармонии, а экологически чистые решения становятся стандартом.
Неоминимализм продолжает развиваться, добавляя уютные и теплые формы к традиционному минимализму с использованием нейтральных цветов и текстурных поверхностей.
Яркие акценты, такие как глубокие оттенки зеленого и бордо, контрастируют с нейтральными фонами, придавая пространству энергию и индивидуальность.
Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
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Многие дачники сталкиваются с проблемой преждевременного прорастания клубней картофеля при хранении.