Как не стать жертвой короткого замыкания: советы по освещению и проводке в доме

Для обеспечения пожарной безопасности в доме прежде всего важно уделить внимание проводке: в старых квартирах её необходимо проверить и при необходимости заменить, в новых — обеспечить высокое качество. Также важно следить за состоянием проводки самостоятельно.
Кроме того, дизайнеры советуют не использовать светильники с снятыми рассеивателями и не оборачивать электролампы бумагой. При использовании декоративных бумажных плафонов важно придерживаться указанных инструкций по мощности ламп.
Лучше использовать светодиодные лампы в торшерах, так как они менее подвержены перегреву, что снижает риск возгорания.
Проводка — проводная сеть для передачи и распределения тока.
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