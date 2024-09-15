Как не стать жертвой короткого замыкания: советы по освещению и проводке в доме

Основные правила обеспечения пожарной безопасности в доме

0:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Для обеспечения пожарной безопасности в доме прежде всего важно уделить внимание проводке: в старых квартирах её необходимо проверить и при необходимости заменить, в новых — обеспечить высокое качество. Также важно следить за состоянием проводки самостоятельно.

Фото: mos.ru is licensed under Public domain

Кроме того, дизайнеры советуют не использовать светильники с снятыми рассеивателями и не оборачивать электролампы бумагой. При использовании декоративных бумажных плафонов важно придерживаться указанных инструкций по мощности ламп.

Лучше использовать светодиодные лампы в торшерах, так как они менее подвержены перегреву, что снижает риск возгорания.

Уточнения

Проводка — проводная сеть для передачи и распределения тока.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.