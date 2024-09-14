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Ошибки на кухне: вещи, из-за которых она выглядит непривлекательно

Вот почему на вашей кухне неуютно: названы основные причины
1:15
Недвижимость

Беспорядок

Слишком много вещей может сделать вашу кухню неуютной. Держите вещи в порядке и убирайте предметы, которыми вы редко пользуетесь.

Вот почему на вашей кухне неуютно: названы основные причины
Фото: commons.wikimedia.org by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Грязная посуда

Если оставить грязную посуду в раковине или на столешнице, вы можете придать вашей кухне неопрятный вид. Своевременно мойте посуду, чтобы поддерживать чистоту.

Испачканные столешницы

Если ваши столешницы испачканы или засалены, это может сделать всю кухню менее привлекательной. Регулярно протирайте поверхности для поддержания чистоты.

Устаревший декор

Старые предметы декора могут сделать вашу кухню устаревшей. Подумайте о том, чтобы обновить простые вещи, такие как полотенца для посуды, или добавить свежий слой краски.

Плохое освещение

Недостаточное или резкое освещение может сделать вашу кухню мрачной. Убедитесь, что у вас хорошее освещение, чтобы создать более привлекательную атмосферу.

Старая бытовая техника

Бытовая техника, покрытая грязью или сломанная, может сделать кухню неухоженной.

Регулярно чистите такие приборы, как плита, микроволновая печь и холодильник.

Уточнения

Кухня — помещение для приготовления пищи.

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Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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