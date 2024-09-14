Россиянам подсказали, как улучшить звукоизоляцию в квартире

Звукоизоляция в квартире полезна больше соседям, чем хозяевам, уверена дизайнер

2:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Панельные дома советской постройки не отличаются хорошей звукоизоляцией. Дизайнер интерьера, декоратор Юлия Быкова рассказала "Правде.Ру" о мерах по решению этой проблемы.

Фото: Курилиш бозар is licensed under public domain

По её словам, чаще всего жильцы хотят звукоизолироваться от соседей. "То есть именно не стену, где, например, лифт или что-то ещё там, на лестничную клетку. Чаще всего хотят вот именно где спальня, стоит кровать, и за ними, соответственно, находятся соседи", — пояснила собеседница издания.

"У этой звукоизоляции есть недостатки — она занимает место. И все думают благодаря рекламе, что это полностью изолирует звук. На самом деле, приглушит процентов на 30. Если вы хотите, чтобы не было слышно соседей сверху, нужно изолировать не свой потолок, а пол соседей сверху. То есть нужно заплатить им. Вот это, наверное, самое интересное и смешное в звукоизоляции", — подчеркнула она.

"Полная звукоизоляция, конечно же, как вы понимаете, невозможна, если квартиру не изолировать по кругу и закупорить вообще на все 100%. Есть ещё звукоизолирующие материалы, которые глушат звук, отделочные. Например, считается, что пробка хорошо поглощает звук, — если из напольных покрытий. Опять же, это вы сделаете хорошо вашим соседям", — заметила эксперт.

Отделка из ткани, по её мнению, недостаточно практична ввиду плохой стойкости к механическим воздействиям, а офисные панели в жилых помещениях неуместны с точки зрения дизайна.

"Когда делаете ремонт, стоит задуматься о звукоизоляции заранее, потому что 8 сантиметров, например, 10 сантиметров — это прямо существенно, — посоветовала Быкова. — Мы, например, на этапе планировочного решения продумываем, где будет звукоизоляция, если её хочет клиент".

"Но я не могу сказать, что это выход стопроцентный. Полностью не звукоизолируетесь всё равно. Но чуть-чуть потише будет", — заключила она.

Уточнения

Строительная акустика — научная дисциплина, занимающаяся вопросами защиты жилых и иных помещений, территорий и зданий от шума и решающая эти вопросы архитектурно-планировочными и строительными (конструктивными) методами.



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