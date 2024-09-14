Как обновить старую мебель: 3 простых способа

Преобразите старую мебель правильно

0:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

В 2024 году в дизайне интерьеров популярны ретро-фьюжн, экологичность и вторичное использование. Старинная и винтажная мебель отлично вписываются в эти тренды.

Фото: commons.wikimedia.org by Almc1217, CC BY 3.0

Новые цвета

Освежите мебель, покрасив её в яркие оттенки или добавив декоративные эффекты. Это придаст старинным предметам современный вид.

Дистрессинг

Примените технику дистрессинга, чтобы создать винтажный эффект. Нанесите контрастную краску, затем потрите её свечкой и добавьте основной цвет для достижения стиля.

Ткани и наполнители

Обновите старую мебель, заменив старый чехол и наполнитель на современные материалы. Это не только улучшит внешний вид, но и повысит функциональность.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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