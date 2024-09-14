Как сделать кухню стильной и практичной: избавляемся от ненужных вещей

Дизайнеры назвали 5 вещей, которые делают вашу кухню неуютной

1:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Кухня — это место, где готовится еда, и её основная задача заключается в том, чтобы быть удобным и функциональным пространством.

Фото: flickr.com by Charles & Hudson, CC BY-SA 2.0

Не стоит перегружать её лишними предметами, ведь свободное место здесь особенно ценно. Важно тщательно обдумывать каждый элемент интерьера и оборудования, чтобы пространство оставалось практичным.

Во-первых, необходимо минимизировать количество полотенец. Они могут создать ощущение беспорядка и неопрятности. Лучше всего хранить их в специально отведённом месте, подальше от посторонних глаз. Также стоит избегать полотенец с яркими акцентами, так как они отвлекают внимание от общей картины интерьера.

Во-вторых, приборы с одной функцией — не самое удачное решение. Хоть они могут казаться полезными, их ограниченные возможности быстро приводят к загромождению кухни. Вместо этого лучше приобрести многофункциональный прибор, который справится с несколькими задачами.

Третье, что стоит убрать, — это декоративные элементы. Небольшие кухни страдают от избытка декора, что делает их визуально ещё более загроможденными. Если вы не можете полностью отказаться от декора, ограничьтесь одним или двумя предметами.

Четвёртым пунктом можно отметить посуду на держателях. Чем меньше посуды на виду, тем просторнее и опрятнее выглядит кухня. Отдельный шкафчик для хранения необходимых предметов станет отличным решением.

Наконец, латунь. Этот материал хоть и выглядит красиво, но не практичен для кухонных ручек и кранов. Со временем латунь темнеет, а вернуть первоначальный блеск домашними средствами не получится. Лучше отдать предпочтение более долговечным материалам.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.



Лату́нь — двойной или многокомпонентный сплав на основе меди, где основным легирующим компонентом является цинк (до 50%), иногда с добавлением олова, никеля, свинца, марганца, железа и других элементов.



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