Дизайнерские лайфхаки: как создать стильный интерьер без лишних усилий

Как сделать квартиру стильной без дорогостоящего ремонта

1:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Чтобы квартира выглядела стильно и элегантно, вовсе не требуется тратить огромные средства на ремонт и декор. Ключ к созданию утончённого интерьера — это грамотный подход к деталям и правильное использование доступных решений, которые широко применяются профессиональными дизайнерами.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Основное правило — сдержанность. Монохромные интерьеры, несмотря на стереотипы о их "холодности", могут выглядеть привлекательно, если добавить к ним один яркий элемент. Это помогает подчеркнуть стильность квартиры, не перегружая пространство лишними акцентами.

Картины — ещё один элемент, который придаст интерьеру изысканность. Не обязательно искать антиквариат или дорогие галерейные работы. Вполне можно приобрести модульные картины в доступных магазинах, если выбрать что-то уникальное по внешнему виду. Арт-объекты добавляют индивидуальности даже простому интерьеру.

Качественные ткани, особенно натуральные, всегда смотрятся роскошно. Если позволяет бюджет, стоит отдать предпочтение именно таким материалам — они мгновенно придадут интерьеру ощущение благородства и высокого стиля.

Порядок — обязательное условие для создания красивого интерьера. Даже самые простые решения могут выглядеть выигрышно, если в квартире не будет хаоса. Продуманные системы хранения помогут избавить пространство от ненужных вещей и позволят акцентировать внимание на ключевых элементах дизайна.

Акцентные стены — современный тренд, который помогает выделить определенные зоны в квартире. Однако важно выбирать спокойные оттенки обоев, чтобы они гармонично вписывались в общий стиль помещения. Слишком насыщенные или яркие цвета могут нарушить общую гармонию интерьера.

Уточнения

Кварти́ра — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.



Деко́р — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



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