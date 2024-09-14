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Эффективные советы по уборке: как быстро и просто устранить запахи, засоры и налёт

Чистота и уют: проверенные советы по уходу за домом без лишних затрат
1:54
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Каждая женщина способна превратить квартиру в уютное и комфортное место, применяя простые, но действенные хитрости. Многочисленные советы по наведению порядка и поддержанию чистоты помогают сэкономить время и усилия, превращая рутинные задачи в удовольствие. Эти практичные лайфхаки от опытных хозяек станут отличными помощниками в быту и избавят от лишних забот.

Чистота и уют: проверенные советы по уходу за домом без лишних затрат
Фото: Сайт Уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under public domain

Беспокоит неприятный запах из обуви, сумки или холодильника? Вместо того чтобы тратить деньги на новые вещи или освежители, попробуйте простой трюк с чайным пакетиком. Заварите чай, а использованный сухой пакетик положите в место, где требуется устранение запаха. Результат не заставит себя ждать – неприятный запах исчезнет.

Засоры в трубах могут доставить немало хлопот, но есть простой способ предотвратить их без использования химии. Обычная пищевая соль и горячая вода эффективно справляются с профилактической чисткой труб, не оставляя шанса мусору накопиться и создать проблему.

Чтобы в доме всегда стоял изысканный аромат, вовсе не обязательно покупать дорогие освежители воздуха. Используйте остатки туалетной воды: разбавьте ее водой и добавьте деревянные палочки. Этот экономичный и стильный способ наполнит дом любимыми ароматами.

Мойка окон без разводов – это реальность, если воспользоваться старым трюком с газетой. После обычной чистки окон добавьте немного воды и протрите их газетой – результат будет идеальным.

Серебряные украшения часто теряют блеск из-за черного налета. Для их чистки можно использовать старую помаду. Нанесите ее на ватный диск и протрите изделие – серебро вновь засияет.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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