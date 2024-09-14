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Как правильно организовать зоны в маленькой квартире без перепланировки и больших затрат: лучшие советы и решения

Как зонировать квартиру без перепланировки: лучшие идеи
2:06
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Владельцы небольших квартир могут добиться разделения пространства на зоны без затратной перепланировки с помощью нескольких простых приемов.

Как зонировать квартиру без перепланировки: лучшие идеи
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Один из самых доступных вариантов — использование плотных и ярких штор, которые отделят зону сна и создадут уютное пространство для отдыха. Этот прием не только визуально освежает интерьер, но и дарит хозяевам квартиры ощущение уединенности.

Также можно установить ширму. Это классическое решение не только для переодевания, но и для разграничения разных зон. Легкая перегородка придаст квартире мобильность — она легко складывается и перемещается, позволяя менять интерьер за считанные минуты. Ширма может выполнять роль гардеробной или разделять спальню и рабочее место.

Подиум — еще один практичный способ организации пространства. Он может не только визуально выделить зону, но и служить местом для хранения вещей. Под подиумом можно спрятать кровать, что особенно понравится детям, если добавить спортивный уголок или игровые элементы.

Интересным вариантом является и разделение зон с помощью обоев. Выбор разных цветов и фактур поможет выделить рабочую или спальную зону, а современные коллекции обоев предлагают много интересных решений для небольших квартир.

Шкафы и стеллажи могут стать удобными перегородками, особенно если они двусторонние. Это позволяет экономить место и создавать функциональные зоны с обеих сторон шкафа. Установка поперек узкой комнаты сделает мебель менее громоздкой.

Яркие ковры — еще один эффективный способ выделить зоны. Они могут быть использованы для разделения детской, спальни или гостиной.

Самый затратный, но стильный вариант — декоративные перегородки. Они могут быть сделаны из полок, ящиков или даже аквариумов и растений, что добавит интерьеру изысканности и уникальности.

Уточнения

Зони́рование  — разделение пространства на участки с различным целевым назначением и режимом использования.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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