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Современный дизайн спальни: как объединить эстетику, комфорт и практичность в одном помещении

Дизайнеры поделились ключевыми принципами оформления спальни
1:19
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Основными принципами создания современной спальни являются её эстетическая привлекательность и функциональность. Это важные аспекты, на которые обращают внимание ведущие дизайнеры.

Дизайнеры поделились ключевыми принципами оформления спальни
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

В частности, дизайнер Мария Губина поделилась своими предпочтениями в оформлении спален. Она советует использовать мягкие и тактильные материалы, такие как текстильные обои, создающие ощущение уюта и тепла, словно "вы укутались в плед". Дополнительно, Губина выделила пробковое покрытие как отличный выбор для семей с детьми или домашними животными, так как оно не только красиво, но и практично.

Другой эксперт по дизайну интерьеров Полина Афонская рекомендует уделять особое внимание напольным покрытиям. Она считает, что инженерная доска или ковровое покрытие с коротким ворсом идеально подходят для спален, добавляя тепло и уют. При выборе материалов для стен, по словам Полины, практически нет ограничений: как обои, так и плотная краска помогут создать желаемую атмосферу. Афонская подчеркнула, что важно найти баланс между эстетикой и комфортом, чтобы спальня стала настоящим уголком для отдыха, сообщает Salon.Ru.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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