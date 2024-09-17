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Сколько лет нужно не пить кофе россиянину, чтобы накопить на квартиру в Москве?

Для покупки квартиры в Москве россиянам нужно на 199 лет отказаться от кофе
2:01
Недвижимость

Россиянам удастся быстрее накопить на квартиру в Москве, чем в Дубае, если отказаться от кофе, поездок на такси и походов в рестораны. Однако в обоих случаях это займет более 75 лет. Таковы результаты исследования компании "Бюро Негинского".

Для покупки квартиры в Москве россиянам нужно на 199 лет отказаться от кофе
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Аналитики установили, что для покупки квартиры в Дубае потребуется 82 года отказа от такси и 230 лет отказа от кофе. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Дубае составляет около 29 млн рублей. Таким образом, россиянам придется отказаться от 170 600 чашек кофе, 61 700 поездок на такси, и от 31 082 походов в ресторан или заказов доставки еды (что равно 323 годам).

В Москве ситуация немного лучше: при средней стоимости квартиры в 25 млн рублей, накопить можно за 71 год отказа от такси и за 199 лет отказа от кофе. Это включает 148 тыс. чашек кофе, 53 131 поездку на такси и 26 753 похода в ресторан или заказа доставки еды (что составляет 279 лет), пишет Газета.Ru.

Аналитики производили расчеты, исходя из средней стоимости чашки кофе, среднего чека ресторана и средней стоимости поездки на такси, используя данные таких сервисов, как "Платформа ОФД", "Контур.Маркет" и "Чек Индекс". В результате выяснилось, что в среднем россияне тратят около 10,5 тыс. рублей в месяц на кофе (если выпивать не менее двух чашек в день), около 7,5 тыс. на рестораны и доставку еды, и чуть более 29 тыс. рублей на такси (используя его не менее двух раз в день).

Уточнения

Дуба́й (араб. دبي‎ [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока. 

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Мегаполис; крупнейший по численности населения город России и её субъект — 13 149 803 человека (2024), что делает Москву 22-й среди городов мира по численности населения. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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