Как спланировать идеальный интерьер: подборка удобных программ

Если вы планируете ремонт и хотите попробовать себя в дизайне, обратите внимание на эти 7 удобных инструментов для моделирования интерьера.
1. Remplanner — создайте полный дизайн-проект с чертежами и расчетами материалов.
2. Planoplan — простой 3D-планировщик с VR-турами и сметами.
3. Homestyler — помогает визуализировать интерьер в 3D.
4. Sweet Home 3D — интуитивная программа для проектирования.
5. Home Design 3D — доступная для начинающих планировщиков.
6. Planner 5D — работает как в браузере, так и на телефоне.
7. SketchUp — профессиональный инструмент для детальной проработки дизайна.
Эти программы помогут избежать ошибок и сэкономить на ремонте.
Интерье́р - в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
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Несмотря на то, что кроты в основном безвредны, иногда они могут создавать множество проблем для садоводов. Эти крошечные животные могут создать множество туннелей в вашем саду и повредить корни растений, поэтому лучше отпугнуть их.