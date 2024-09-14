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Как спланировать идеальный интерьер: подборка удобных программ

Удобные приложения для моделирования интерьера
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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Если вы планируете ремонт и хотите попробовать себя в дизайне, обратите внимание на эти 7 удобных инструментов для моделирования интерьера.

Удобные приложения для моделирования интерьера
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, PDM

1. Remplanner — создайте полный дизайн-проект с чертежами и расчетами материалов.

2. Planoplan — простой 3D-планировщик с VR-турами и сметами.

3. Homestyler — помогает визуализировать интерьер в 3D.

4. Sweet Home 3D — интуитивная программа для проектирования.

5. Home Design 3D — доступная для начинающих планировщиков.

6. Planner 5D — работает как в браузере, так и на телефоне.

7. SketchUp — профессиональный инструмент для детальной проработки дизайна.

Эти программы помогут избежать ошибок и сэкономить на ремонте.

Уточнения

Интерье́р - в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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