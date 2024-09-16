Примерно одинаковое число россиян готовы потратить на ремонт до 1 млн и более 1 млн рублей

Каждый третий россиянин хоть раз делал ремонт в квартире самостоятельно

2:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Согласно исследованию компании Level Group, каждый третий россиянин (30%) хотя бы раз самостоятельно делал ремонт в своей квартире, не обращаясь к специалистам.

Фото: PublicDomainPictures.net by Petr Kratochvil, CC0

Когда речь заходит об оптимальной сумме для ремонта, мнения разделились: 37% респондентов считают, что можно уложиться в 1 миллион рублей, а 36% планируют потратить более миллиона. Еще 27% предпочитают тратить на ремонт не более 500 тысяч рублей.

Большинство россиян (53%) предпочитают доверять ремонт профессионалам, полагая, что так результат будет более качественным и надёжным. Однако 6% опрошенных утверждают, что легко справляются с ремонтом самостоятельно, поскольку делают это на высоком уровне благодаря профессиональным навыкам, пишет Газета.Ru.

На текущий момент 46% квартир на рынке предлагаются без отделки, а 54% — с отделкой. Из них около 30% — это полная отделка, и 20% — предчистовая отделка (white box), при которой застройщик выполняет грязные и громкие работы, оставляя покупателю выбор цвета и финишных покрытий, сообщили в пресс-службе Level Group.

В новостройках комфорт-класса 33% квартир продаются без отделки, а 67% — с отделкой (49% с финишной отделкой и 18% с white box). В сегменте бизнес-класса и выше 60% квартир предлагаются без отделки, и 40% — с отделкой (14% с финишной и 27% с white box). В таких сегментах покупатели предпочитают квартиры без отделки для реализации своих дизайн-проектов, тогда как в массовом сегменте популярны лоты с отделкой, позволяющие сэкономить.

Опрос также показал, что возможность сделать ремонт с нуля — значимый аргумент для выбора новостройки вместо квартиры в старом фонде. Так, 23% респондентов предпочли бы купить квартиру без отделки в новостройке и сделать ремонт по своему вкусу, нежели переделывать старую. Готовый ремонт как преимущество вторичного жилья привлекает лишь 7% опрошенных.

Кроме того, 49% россиян полагают, что купить жильё в новом или строящемся доме проще, чем на вторичном рынке. Однако 17% считают вторичное жилье более доступным, и лишь 2% считают его лучшим выбором.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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