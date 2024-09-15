Стало известно, какие сложности могут подстерегать россиян при покупке и установке входной двери

Эксперт Васильев: замерщик при установке входной двери может насчитать больше

2:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Качественная входная дверь — вещь дорогая, и желание сэкономить может открыть мошенникам множество возможностей для обмана. О том, как избежать подобных ситуаций, рассказал строительный эксперт и основатель компании "ГЛАВСНАБ" Федор Васильев.

Фото: flickr.com by Timo Newton-Syms, CC BY-SA 2.0

Эксперт рассказал, что материал качественной входной двери должен быть из холоднокатанной стали толщиной минимум 1,5 мм, с обязательными горизонтальными и вертикальными ребрами жесткости внутри. Дверь должна быть оснащена двумя замками — сувальдным и цилиндрическим, класса защиты 3 или 4, что обычно соответствует числу оборотов ключа в замке. Внутренним наполнителем предпочтительнее использовать базальтовую вату, а не пенополиуретан, так как она лучше изолирует звуки и сохраняет тепло. Также стоит обратить внимание на наличие противосъемных штырей, длина которых должна быть минимум 2 см для эффективной защиты, отметил Васильев.

Он добавил, что обычно проблемы при покупке двери не возникают, так как можно проверить сертификаты качества и характеристики товара. Сложности чаще всего начинаются на этапе установки, сообщает Газета.Ru.

"Например, довольно распространенный сценарий: в салоне менеджер посчитал одно, приехал замерщик и насчитал совсем другое. Добросовестная компания уже на этапе консультации расскажет, как подготовить ваш дверной проем к установке: требуется ли расширение, усиление проема и т. п. Все эти работы должны быть прописаны в договоре", — рассказал Васильев.

Эксперт добавил, что настоятельно советует не отказываться от установки, предложенной компанией, где покупается дверь. Это может обойтись дороже, чем услуги сторонних монтажников, но переплата за качественную установку лучше, чем обращаться к непроверенным специалистам, подчеркнул Васильев.

Эксперт также советует подробно расспросить замерщика обо всех нюансах, особенно касающихся замков. Например, можно приобрести дорогой цилиндровый замок, внутри которого окажется дешевый механизм. Это неочевидный момент, и именно в таких деталях часто обманывают покупателя. Кроме того, не стоит соглашаться на доплату за "сложность" демонтажа — такого пункта в договоре попросту нет.

Входная дверь должна надежно защищать имущество и сон, поэтому её установка должна быть выполнена на совесть. Эксперт посоветовал тщательно исследовать предложения различных компаний, их услуги, и выбирать те, которые честно раскрывают цену и все необходимые детали.

Уточнения

Дверь — проем или створ (несколько створов), закрывающих проём. Дверь используется для входа и выхода из здания, помещения, или проём во внутреннее пространство чего-либо (самолёта, автомобиля, шкафа и т. п.).



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