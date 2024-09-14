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Экономист рассказал, какие два препятствия ждут россиян при обращении за льготной ипотекой

Экономист Сироткин напомнил, что программы поддержки ипотечного кредитования не резиновые
2:37
Недвижимость

Россияне могут столкнуться с двумя основными препятствиями при оформлении ипотеки по льготным программам, как сообщил старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Андрей Сироткин. Первое препятствие — это исчерпание банками лимитов на такие программы, а второе — повышенный спрос на государственные жилищные кредиты.

Экономист Сироткин напомнил, что программы поддержки ипотечного кредитования не резиновые
Фото: commons.wikimedia.org by AnnaShev, CC BY-SA 4.0

"Государственные программы или региональные программы поддержки ипотечного кредитования не резиновые. В бюджете — федеральном или региональном — закладываются определенные средства, которые используются на субсидирование льготных процентных ставок. Поэтому региональные и федеральные бюджеты имеют свои ограничения. Окончание лимита в банке будет являться, конечно, препятствием для увеличения в дальнейшем ипотечного кредитования", — сказал экономист.

Поэтому исчерпание лимитов в банках создаёт преграды для дальнейшего ипотечного кредитования, вынуждая заемщиков обращаться в другие банки и узнавать о наличии свободных лимитов, пояснил Сироткин.

Он отметил, что из-за повышенного спроса банки не всегда успевают обработать все заявки прежде, чем лимиты закончатся. В таких случаях часто рекомендуется искать льготные ипотечные программы в других регионах, пишет Газета.Ru.

Сироткин также подчеркнул, что льготная ипотека предназначена для определённых категорий граждан, таких как военные, учителя, молодые семьи, и жители Дальнего Востока и Арктики. Например, в Тюменской области местные власти предлагают льготные ипотечные кредиты ветеринарам по ставке не более 1/8 от ключевой ставки на момент выдачи кредита.

Экономист выразил мнение, что без государственной поддержки ипотечного кредитования строительная отрасль России не может развиваться в нынешних условиях. Постоянное удорожание строительных материалов и увеличение объемов ввода нового жилья могут привести к появлению на рынке большого количества нераспроданной недвижимости, что создаст "пузырь" и вызовет серьёзные экономические проблемы и стагнацию в отрасли.

По данным университета "Синергия", россияне с зарплатой в 75 тысяч рублей могут воспользоваться тремя льготными ипотечными программами: "Семейная ипотека" с процентной ставкой 6% годовых, "Дальневосточная и Арктическая ипотека" с 2% и "Сельская ипотека" с 3%, которые охватывают большинство заемщиков.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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