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Раскрыты обязанности коммунальщиков по информированию жильцов об отключении воды

Службы ЖКХ должны сообщить об отключении коммунальной услуги в течение суток
1:16
Недвижимость

Службы ЖКХ должны сообщать об отключении коммунальной услуги или ограничении её подачи в пределах установленных правилами сроков. Подробности в своём телеграм-канале раскрыла юрист Ирина Сивакова.

Службы ЖКХ должны сообщить об отключении коммунальной услуги в течение суток
Фото: ГКУ МО "Агентство развития коммунальной инфраструктуры" is licensed under public domain

Сроки эти регламентируются Правилами предоставления коммунальных услуг, утверждёнными постановлением правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

В соответствии с ними коммунальные организации обязаны уведомить потребителей:

  • о плановом отключении — не позднее чем за 10 рабочих дней;
  • если отключение незапланированное — в течение суток со дня ограничения (приостановления) коммунальной услуги, с пояснением причин и предполагаемой продолжительности отключения (п.п. 31, 104, 116, 148.22 Правил № 354).

Конкретные формы уведомления Правилами не урегулированы — поэтому исполнители вправе выбирать доступный им способ (как правило, извещения на досках объявлений).

Но обязательно уведомление должно быть размещено в ГИС ЖКХ, а в части горячего водоснабжения — также на портале "Госуслуги".

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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