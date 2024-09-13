Раскрыты обязанности коммунальщиков по информированию жильцов об отключении воды

Службы ЖКХ должны сообщать об отключении коммунальной услуги или ограничении её подачи в пределах установленных правилами сроков. Подробности в своём телеграм-канале раскрыла юрист Ирина Сивакова.
Сроки эти регламентируются Правилами предоставления коммунальных услуг, утверждёнными постановлением правительства РФ от 06.05.2011 № 354.
В соответствии с ними коммунальные организации обязаны уведомить потребителей:
Конкретные формы уведомления Правилами не урегулированы — поэтому исполнители вправе выбирать доступный им способ (как правило, извещения на досках объявлений).
Но обязательно уведомление должно быть размещено в ГИС ЖКХ, а в части горячего водоснабжения — также на портале "Госуслуги".
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