Раскрыты обязанности коммунальщиков по информированию жильцов об отключении воды

Службы ЖКХ должны сообщить об отключении коммунальной услуги в течение суток

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Службы ЖКХ должны сообщать об отключении коммунальной услуги или ограничении её подачи в пределах установленных правилами сроков. Подробности в своём телеграм-канале раскрыла юрист Ирина Сивакова.

Фото: ГКУ МО "Агентство развития коммунальной инфраструктуры" is licensed under public domain

Сроки эти регламентируются Правилами предоставления коммунальных услуг, утверждёнными постановлением правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

В соответствии с ними коммунальные организации обязаны уведомить потребителей:

о плановом отключении — не позднее чем за 10 рабочих дней;

если отключение незапланированное — в течение суток со дня ограничения (приостановления) коммунальной услуги, с пояснением причин и предполагаемой продолжительности отключения (п.п. 31, 104, 116, 148.22 Правил № 354).

Конкретные формы уведомления Правилами не урегулированы — поэтому исполнители вправе выбирать доступный им способ (как правило, извещения на досках объявлений).

Но обязательно уведомление должно быть размещено в ГИС ЖКХ, а в части горячего водоснабжения — также на портале "Госуслуги".

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.