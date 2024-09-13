Принято одно важное изменение в порядке регистрации по месту жительства

Правительство РФ утвердило поправки в действующие Правила регистрации граждан по месту пребывания и месту жительства, сообщила юрист Ирина Сивакова. Она разъяснила их в своём телеграм-канале.
Отныне заявления и документы для постановки на регистрационный учёт, как для временной, так и для постоянной регистрации, можно подавать не только лично, но и через представителя по нотариальной или приравненной к ней доверенности.
Получать документы о регистрации, если их не направили через Госуслуги, тоже может представитель.
Изменения введены постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2024 года № 1223.
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