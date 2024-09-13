Вот что нужно учитывать при выборе одеяла: полезные советы

Если вы планируете укрываться одеялом, то стоит выбирать мягкие и теплые, гипоаллергенные варианты.
Для декоративной функции подойдет любой материал, главное, чтобы он хорошо смотрелся на кровати или кресле и вписывался в общий интерьер комнаты.
Для аллергиков лучше остановить свой выбор на хлопке, бамбуке или синтетике, так как они легко стираются и быстро сохнут.
В любом случае, обдумывая, какое покрывало выбрать для своего дивана, выбирайте качественную гипоаллергенную синтетику или натуральную ткань с аналогичными свойствами.
Одеяло из натурального сырья (шерсть животных — овец, верблюдов, коз); искусственные (вискозные и другие); смешанные одеяла (изготавливаются из натурального сырья с добавлением искусственного материала и наоборот).
Одеяло — постельная принадлежность для покрывания тела.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Военэксперт оценил реальную угрозу Storm Shadow после получения Киевом разрешения бить ими по России.