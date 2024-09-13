Вот что нужно учитывать при выборе одеяла: полезные советы

Советы, как выбрать одеяло

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Каким одеялом лучше укрываться

Если вы планируете укрываться одеялом, то стоит выбирать мягкие и теплые, гипоаллергенные варианты.

Фото: Flickr by Liz Lawley, CC BY-SA 2.0

Для декоративной функции подойдет любой материал, главное, чтобы он хорошо смотрелся на кровати или кресле и вписывался в общий интерьер комнаты.

Для аллергиков лучше остановить свой выбор на хлопке, бамбуке или синтетике, так как они легко стираются и быстро сохнут.

Какое покрывало выбрать для дивана

В любом случае, обдумывая, какое покрывало выбрать для своего дивана, выбирайте качественную гипоаллергенную синтетику или натуральную ткань с аналогичными свойствами.

Какое одеяло самое качественное

Одеяло из натурального сырья (шерсть животных — овец, верблюдов, коз); искусственные (вискозные и другие); смешанные одеяла (изготавливаются из натурального сырья с добавлением искусственного материала и наоборот).

Уточнения

Одеяло — постельная принадлежность для покрывания тела.



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