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Вот что нужно учитывать при выборе одеяла: полезные советы

Советы, как выбрать одеяло
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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Каким одеялом лучше укрываться

Если вы планируете укрываться одеялом, то стоит выбирать мягкие и теплые, гипоаллергенные варианты.

Советы, как выбрать одеяло
Фото: Flickr by Liz Lawley, CC BY-SA 2.0

Для декоративной функции подойдет любой материал, главное, чтобы он хорошо смотрелся на кровати или кресле и вписывался в общий интерьер комнаты.

Для аллергиков лучше остановить свой выбор на хлопке, бамбуке или синтетике, так как они легко стираются и быстро сохнут.

Какое покрывало выбрать для дивана

В любом случае, обдумывая, какое покрывало выбрать для своего дивана, выбирайте качественную гипоаллергенную синтетику или натуральную ткань с аналогичными свойствами.

Какое одеяло самое качественное

Одеяло из натурального сырья (шерсть животных — овец, верблюдов, коз); искусственные (вискозные и другие); смешанные одеяла (изготавливаются из натурального сырья с добавлением искусственного материала и наоборот).

Уточнения

Одеяло — постельная принадлежность для покрывания тела.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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