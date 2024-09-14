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Как предотвратить засоры: опасные предметы, которые вы смываете каждый день

Опасные предметы, которые нельзя смывать в раковину и унитаз
1:39
Недвижимость » Ремонт

Засоры в водопроводе часто становятся серьёзной проблемой, справиться с которой без помощи профессионального сантехника бывает сложно.

Опасные предметы, которые нельзя смывать в раковину и унитаз
Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, PDM

В ряде случаев засор образуется на большой глубине, что усложняет его устранение и может привести к внушительным незапланированным тратам. Однако такие ситуации можно предотвратить, если заранее знать, какие предметы не следует смывать в раковину или унитаз.

Вот основные из них:

Шипучие таблетки для ванны

Хотя они выглядят привлекательно для расслабления, их остатки не растворяются полностью в воде, что может привести к засору канализации.

Кофейная гуща

Кофе, несмотря на свою органическую природу, является причиной многих засоров. Гуща действует как песок, скапливаясь в трубах и постепенно блокируя их. Лучше выбрасывать её в мусорное ведро.

Масло

Многие не знают, что масло нельзя выливать в раковину, так как оно становится катализатором для засоров. Оно не растворяется в воде и постепенно накапливается на стенках труб.

Волосы

Волосы — ещё один распространённый враг канализации. Они цепляются за другие предметы и образуют плотные препятствия, затрудняющие отток воды.

Маски для лица

Особенно опасны альгинатные маски и средства на основе глины. Они могут застывать в трубах как цемент, создавая серьёзные проблемы для канализации.

Также стоит избегать слива лака, краски, пищевых отходов и даже кипятка, чтобы предотвратить возможные проблемы с трубами.

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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