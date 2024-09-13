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Как избежать ошибок при покупке дивана: от замеров до выбора качественных материалов

Как выбрать идеальный диван для гостиной?
1:48
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Диван является важной частью интерьера гостиной, особенно если речь идет о комфорте и уюте после долгого рабочего дня. Это не просто мебель, а ключевой элемент, который задает тон всей комнате. Но выбор дивана — это не только вопрос вкуса, но и практичности, и к этому процессу стоит подходить с особым вниманием.

Как выбрать идеальный диван для гостиной?
Фото: unsplash.com by Andrew Branch denae_andrew, PDM

Во-первых, обратите внимание на размеры. Даже в небольшой гостиной большой диван может выглядеть внушительно и привлекательно, создавая ощущение простора. К тому же, он легко превращается в дополнительное спальное место для гостей.

Во-вторых, стиль дивана должен гармонировать с общей стилистикой квартиры. Например, классический диван в лофте может выглядеть неуместно и нарушать общую атмосферу.

Также не стоит забывать о замерах. Перед покупкой убедитесь, что диван пройдет через двери и впишется в пространство. Часто люди сталкиваются с проблемой, когда купленная мебель попросту не помещается в комнату или коридор.

Тестирование дивана — важный этап. Покупка через интернет может быть рискованной, так как даже самый стильный и качественный диван может оказаться неудобным для вас лично. Поэтому стоит посетить магазин и лично проверить комфортность выбранной модели.

Наконец, цена играет не последнюю роль. Дорогие диваны, как правило, изготовлены из качественных материалов, таких как натуральная древесина и ткани. Например, дубовая рама и обивка из шенилла сделают диван долговечным, но и обойдутся недешево. Если же вы любите менять интерьер часто, более бюджетные варианты из березы и гобелена могут стать оптимальным решением.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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