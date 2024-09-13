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Как превратить подоконник в многофункциональное пространство на кухне: 5 практичных решений

Уют и функциональность: 5 способов использовать подоконник на кухне
2:14
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Кухни малых размеров требуют детального планирования для эффективного использования пространства. Нужно постараться разместить все необходимое, сохраняя при этом свободное пространство, чтобы интерьер оставался практичным и опрятным.

Уют и функциональность: 5 способов использовать подоконник на кухне
Фото: flickr.com by jules, CC BY 2.0

Один из вариантов оптимизации — использование подоконника, который может стать многофункциональной зоной на кухне.

Место для бытовой техники

Подоконник может стать идеальной поверхностью для установки СВЧ-печи, кофеварки, чайника или тостера. Важно, чтобы техника была выполнена в едином стиле, что придаст кухне гармоничный вид. Разместив технику на подоконнике, вы освободите столешницу для других нужд, а большое количество свободной рабочей поверхности визуально увеличит пространство. Не забудьте предусмотреть розетки в удобных местах для подключения электроприборов.

Стол или барная стойка

Широкий подоконник можно использовать как стол для приема пищи или барную стойку. Для небольшой семьи это может стать полноценной зоной для завтраков или перекусов. Вместо традиционных штор лучше установить жалюзи на стеклопакет — это добавит современности и функциональности.

Шкаф для хранения

На широком подоконнике можно создать мини-шкаф для хранения посуды, продуктов, хозяйственных принадлежностей и даже небольшого винного отдела. Это решение идеально для тех, кто ищет способы дополнительного хранения на маленькой кухне.

Место для отдыха

Если из окна кухни открывается приятный вид, подоконник можно превратить в уютное место для отдыха. Добавьте подушки, плед, и у вас появится уголок для релакса. Важно, чтобы окна были хорошо изолированы, без сквозняков, чтобы отдых был комфортным.

Рабочая поверхность

Подоконник можно сделать частью рабочей зоны для нарезки и приготовления пищи. Это особенно полезно в небольших кухнях, где зачастую не хватает места на столешнице. Увеличение рабочей поверхности позволит более рационально использовать пространство и соблюсти санитарные нормы.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.

Бытовая техника — электрические механические приборы, которые выполняют некоторые бытовые функции, такие как приготовление пищи или чистка.

Подоконник — элемент окна, его горизонтальная внутренняя часть, которая укладывается на одном уровне с нижней частью рамы или непосредственно под ней (встык с рамой). 

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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