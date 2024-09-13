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Закон о трёхлетнем сроке освоения земли вступит в силу в 2025 году: что грозит собственникам

Три года на освоение земли: что нужно знать владельцам участков
1:33
Недвижимость

Согласно новому закону, принятому в августе 2024 года, владельцы земельных участков получили три года для их освоения.

Три года на освоение земли: что нужно знать владельцам участков
Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under Public domain

Этот закон распространяется на земли в населённых пунктах, садоводческих и огороднических товариществах. В силу он вступит с 1 марта 2025 года. В течение трёхлетнего периода собственник обязан привести землю в надлежащее состояние: расчистить от сорняков, провести коммуникации или начать строительство.

Если участок не будет освоен в установленные сроки или использован не по назначению, землю могут изъять. Глава Росреестра Олег Скуфинский сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, что это нововведение призвано стимулировать собственников использовать свои участки рационально и не откладывать на потом их освоение.

Если за три года земля останется неосвоенной, владельца предупредят и дадут полгода на исправление ситуации. Если и за это время ничего не изменится, Росреестр имеет право начать судебный процесс, который может завершиться изъятием земли. Однако важно отметить, что новый закон не добавляет никаких дополнительных оснований для изъятия участков, а лишь уточняет уже существующие. Основная задача государства — мотивировать собственников использовать свои участки эффективно и целевым образом, подчеркнул Скуфинский.

Уточнения

Земе́льный уча́сток; арх. уго́дье — часть земной поверхности, имеющая фиксированную границу.

Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр) — федеральный орган исполнительной власти, занимающийся учётом и регистрацией недвижимого имущества и сделок с ним. 

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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