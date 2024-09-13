Три главные ошибки в дизайне квартиры-студии и как их избежать

Как избежать ошибок в дизайне квартиры-студии

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Квартиры-студии, благодаря отсутствию межкомнатных перегородок, создают ощущение большего пространства. Однако при ремонте и дизайне таких помещений возникают свои сложности, особенно в вопросах зонирования и оформления. Рассмотрим распространённые ошибки и как их избежать.

Фото: Flickr by Karin Dalziel, CC BY-NC 2.0

Ошибки в дизайне студии

1. Неправильная сомасштабность .Основная проблема — несоразмерность дизайнерских решений. Если интерьер будет выглядеть лучше в помещении в два-три раза больше, значит, декора и мебели слишком много. Это говорит о том, что проект перегружен, и нужно упростить оформление.

2. Перегруз мебелью. Чрезмерное количество предметов мебели и декора сужает пространство, создавая визуальный хаос. Простые и лаконичные формы лучше всего подойдут для студии, не перегружая интерьер и сохраняя ощущение воздушности.

3. Лишние перегородки. Введение дополнительных стен в студии — ещё одна частая ошибка. Открытые пространства без лишних преград помогают визуально увеличить площадь и сделать помещение более функциональным.

Уточнения

Кварти́ра-сту́дия — тип квартиры, основным отличием которого является отсутствие внутренних перегородок между кухней и жилыми комнатами или комнатой.



Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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