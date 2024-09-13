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Как создать идеальный интерьер: выбор стиля для городской квартиры

Как выбрать стиль интерьера для городской квартиры
1:14
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Стиль интерьера задаёт направление всему ремонту: от выбора материалов до мебели и декора. Одна из актуальных тенденций — эклектика, которая сочетает разные стили и эпохи. Такой подход помогает гармонично соединить традиции прошлого с современными требованиями.

Как выбрать стиль интерьера для городской квартиры
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Создать интерьер можно по примеру из журнала или разработать его самостоятельно, но эксперименты без базовых знаний могут привести к хаотичному результату. Если хотите добиться гармонии, лучше выбрать один стиль.

Минимализм

Минимализм основан на простоте и функциональности, что особенно подойдёт небольшим квартирам. Его главные черты — простор, минимум мебели и декора. Мебель должна быть простой формы и без лишних деталей. Для оформления стен достаточно пары картин, а окна украсят жалюзи или лёгкие занавески.

Цвета в минимализме — монохромные: белый, серый с небольшими яркими акцентами, например, оранжевым. В отделке лучше использовать натуральные материалы, такие как дерево или камень. Минимализм помогает визуально увеличить пространство и рационально его использовать.

Уточнения

Интерье́р  — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Ми́нимал-арт (англ. minimal art), также минимали́зм (англ. minimalism), иску́сство ABC (англ. ABC art) — авангардное художественное течение, возникшее в Нью-Йорке в 1960-х годах.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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