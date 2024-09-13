Стало известно, в каком российском регионе самые большие по площади квартиры в новостройках

KEY CAPITAL: самые большие по площади квартиры в России предлагают в новостройках Чечни

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В российских регионах самые просторные квартиры находятся в Чеченской Республике, их средняя площадь составляет 75 квадратных метров. В целом по России средняя площадь квартир в новостройках составляет 49 квадратных метров, а в Москве — 53 квадратных метра. Эти данные предоставила генеральный директор компании KEY CAPITAL Ольга Гусева.

Фото: my.mail.ru by Салман Д, CC BY-SA 3.0

После Чеченской Республики следуют Кабардино-Балкария (68 квадратных метров) и Северная Осетия (63 квадратных метра). Самые компактные квартиры возводят в Ленинградской области (40 квадратных метров), Санкт-Петербурге (43 квадратных метра) и Архангельской области (44 квадратных метра), сообщает Газета.Ru.

По мнению Гусевой, существует обратная зависимость между объёмом строительства в регионе и площадью квартир. Эксперт отмечает, что в России размеры квартир сравнительно невелики, и в этом аспекте страна уступает многим другим государствам.

Высокая конкуренция на российском строительном рынке приводит к увеличению цен и сокращению жилой площади. Именно поэтому в крупных и густонаселённых регионах квартиры обычно меньше по размеру. Однако большая площадь не всегда означает функциональность, и небольшие размеры квартиры не обязательно делают её неудобной. Важно учитывать продуманность планировок и гибкость планировочных решений.

Уточнения

Гро́зный (чечен. Соьлжа-ГӀала — назв. по реке Сунжа (чечен. Соьлжа) + гӀала «город»), в 1998—2000 годах — Джохар (чечен. Dƶoxar) — город на Северном Кавказе, на юге России, столица Чеченской Республики.



Чечня́ официальное название — Чече́нская Респу́блика (чечен. Нохчийчоь, Нохчийн Республика) — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Располагается на востоке Северного Кавказа.



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