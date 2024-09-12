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Один тип квартир выбился в лидеры продаж в Ижевске

Студии в Ижевске подорожали до 3,7 миллионов рублей
5:26
Недвижимость

В Ижевске двухкомнатные квартиры занимают наибольшую долю на рынке строящегося жилья, составляя 38% от общего числа предложений, пишет udm-info.ru со ссылкой на данные "Авито Недвижимости".

Студии в Ижевске подорожали до 3,7 миллионов рублей
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Аналитики сервиса провели исследование рынка первичного жилья в крупных городах России. В августе 2024 года объём предложений однокомнатных квартир на "Авито Недвижимости" увеличился на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя их доля в общем объёме предложений снизилась с 38% до 37%.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в новостройках России в августе 2024 года составила 6,6 млн рублей. Самые доступные варианты можно найти в Ульяновске (3,7 млн рублей), Брянске (3,8 млн рублей), Ижевске, Рязани (4 млн рублей), Барнауле (5,7 млн рублей) и Ростове-на-Дону (5,3 млн рублей). Самые дорогие однокомнатные квартиры предлагаются в Сочи (16,1 млн рублей) и Москве (15,2 млн рублей).

В сегменте квартир-студий предложение также выросло примерно на треть, но их доля в общем объёме осталась на уровне 14%. Средняя стоимость студий по России составила 5,3 млн рублей. Самые бюджетные варианты продаются в Саратове (2,4 млн рублей) и Ульяновске (2,8 млн рублей), а самые дорогие — в Сочи (11 млн рублей) и Москве (10 млн рублей). В Ижевске стоимость студий составляет 3,7 млн рублей.

Предложение двухкомнатных квартир в новостройках также увеличилось. В Ставрополе их доля составляет 46%, в Брянске — 43%, в Красноярске — 42%, в Саратове — 41%, а в Ростове-на-Дону — 33%. В Санкт-Петербурге этот показатель составляет 23%. В Ижевске двухкомнатные квартиры занимают 38% первичного рынка. Средняя стоимость двухкомнатной квартиры в России в августе 2024 года составила 9,4 млн рублей. Самые доступные варианты можно встретить в Ульяновске (5 млн рублей), Ижевске (5,6 млн рублей) и Ростове-на-Дону (7,2 млн рублей). Самые дорогие — в Сочи (22,4 млн рублей) и Москве (21,7 млн рублей).

Предложение трёхкомнатных квартир на первичном рынке жилья за год увеличилось на 40%. Их доля в общем объёме предложений в августе 2024 года составила 15% против 14% годом ранее. Самая большая доля трёхкомнатных квартир зафиксирована в Кирове (30%), Перми (28%), Омске (27%) и Ростове-на-Дону (21%), а самая маленькая — в Севастополе (4%), Сочи и Саратове (по 8%). В Ижевске трёхкомнатные квартиры составляют 16% от общего числа новостроек. Средняя стоимость трёхкомнатной квартиры в России в августе 2024 года составила 12,8 млн рублей. Самые доступные варианты "Авито" нашло в Ульяновске (6,9 млн рублей) и Саратове (7 млн рублей). Самые дорогие — в Москве (32,4 млн рублей) и Сочи (29,4 млн рублей). В Ижевске средняя стоимость трёхкомнатной квартиры составила 7,5 млн рублей.

"В сравнении с прошлым годом на первичном рынке недвижимости наиболее заметно выросло предложение крупных форматов жилья. Вероятно, покупатели стали чаще делать выбор в пользу более доступных по стоимости вариантов, в результате чего квартиры меньшей комнатности быстрее уходили из экспозиции. Мы предполагаем, что на фоне завершения массовой льготной ипотеки и в условиях высоких рыночных ставок этот тренд сохранится. Важно отметить, что застройщики стремятся сделать пространство в студиях и "однушках" более функциональным — добавляют формат кухонь-гостиных, избавляются от длинных узких коридоров, предлагают келлеры на цокольных этажах и так далее. Это дополнительно стимулирует интерес покупателей к таким вариантам. Не стоит забывать и о введении запрета на строительство квартир и студий площадью менее 28 кв. м — не исключено, что вслед за Москвой и областью инициативу поддержат и другие регионы", — отметил управляющий директор направления первичной недвижимости "Авито Недвижимости" Дмитрий Алексеев.

Уточнения

Кварти́ра-сту́дия — тип квартиры, основным отличием которого является отсутствие внутренних перегородок между кухней и жилыми комнатами или комнатой.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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