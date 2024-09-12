Найдены самый дорогой и самый дешёвый дома в Подмосковье

Загородные дома в Подмосковье подешевели на 14%, подсчитал Garnet

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперты инвестиционной компании Garnet проанализировали рынок частных домов в Подмосковье. Результатами исследования специалисты не преминули поделиться с изданием "Вести Подмосковья".

Фото: mos.ru by Евгений Самарин, CC0

К осени средняя стоимость лотов снизилась на 14%, а предложение увеличилось на 15%. Сейчас можно выбрать подходящий объект из 47,8 тысячи вариантов (+6,4 тысячи лотов по сравнению с весной).

Средняя стоимость частного дома в Подмосковье в сентябре составила 12,5 млн рублей (-14% по сравнению с апрелем).

Самый дешёвый объект находится в городском округе Серебряные Пруды: за деревянный дом площадью 28 квадратных метров и участок в 10 соток просят 220 тысяч рублей. Дом подключён к электросети, на участке есть колодец.

Самый дорогой частный дом оценён в 3,1 млрд рублей. Это особняк площадью 3,5 тысячи квадратных метров с участком в 200 соток в Одинцовском округе.

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