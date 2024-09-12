Краха рынка недвижимости в Тюмени удалось избежать

Тюменцы переключились с квартир на дома, заметили риелторы

3:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вот уже два месяца минуло после окончания льготной ипотеки. Тюменские риелторы, оборвавшие себе все волосы в предчувствии неминуемого краха, поделились с tmn.aif.ru опытом, как они пережили катастрофу.

Фото: Официальный портал органов государственной власти Тюменской области by Главное управление строительства Тюменской области, PDM

Многие старались приобрести жильё до 1 июля, чтобы воспользоваться господдержкой. В то время риелторы не замечали снижения спроса, но спустя несколько недель ситуация изменилась.

Елена Ситникова из агентства "Этажи" отмечает значительное снижение заявок на ипотечные кредиты. "На данный момент многие банки предлагают выкупить у них ставку, например, 22% на первый-второй год или на весь срок. Для этого клиент вносит наличкой комиссию в банк и тем самым снижает процентную ставку. Но такие клиенты редки, поэтому можно однозначно к началу сентября сказать, что рынок ипотеки замер и испытывает очень серьёзные проблемы", — констатирует она.

Александр Благодаров из агентства "Метрика" также отмечает снижение покупательской активности, но сделки продолжаются, особенно на вторичном рынке. Люди продолжают покупать квартиры по семейной ипотеке и используют субсидии от застройщиков. "Некоторые застройщики предлагают сниженную ставку до конца строительства. Поэтому те, кто не попадают под семейную ипотеку, могут воспользоваться такими предложениями", — добавляет он.

Любовь Кузьмина из агентства "Сова" видит переориентацию покупателей на другие виды ипотеки — например, сельскую. Потребители начали брать ипотеку на вторичное жильё, чтобы сразу заехать или сдавать его в аренду, заметила она.

Ситникова призналась, что до отмены льготной ипотеки она консультировала 1-2 клиентов в день по покупке новостройки, сейчас к ней столько клиентов приходит в месяц.

"Застройщики пытаются привлечь клиентов разными предложениями, но это не меняет ситуацию кардинально. Например, некоторые компании предлагают рассрочку: клиент вносит первоначальный взнос, а затем платит ежемесячно в течение двух лет. Через два года он должен погасить всю сумму или войти в ипотеку. Это удобно, но рискованно, так как неизвестно, что будет через несколько лет", — сетует риелтор.

Елена считает, что если продажи новостроек будут падать, застройщики предложат более длинные рассрочки, как в Дубае, где платежи разбивают на пять лет. В это время владелец может сдавать квартиру в аренду и гасить долг.

Отмена льготной ипотеки вернула тренд на загородные дома. Раньше считалось, что квартиры для "бедных", а дома для "богатых", теперь всё наоборот из-за доступности сельской и семейной ипотеки.

"Семейная и сельская ипотека способствуют смещению фокуса с новостроек на частные дома. Земельные участки при этом тоже выросли в цене, плюс застройщики, которые работают на загородном рынке, обязаны проводить сделки через эскроу-счета, что тоже должно в ближайшее время повлиять на рост стоимости загородного жилья", — отмечает Благодаров.

В целом эксперты оптимистично смотрят на будущее. Рынок приспособится к новым условиям, уверены они.

Уточнения

Земе́льный уча́сток; арх. уго́дье — часть земной поверхности, имеющая фиксированную границу.





Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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