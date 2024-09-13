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Три простых дизайнерских приёма для создания стильного и роскошного интерьера в ванной комнате без лишних затрат

Три хитрости, которые помогут сделать ванную комнату более стильной
1:41
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Ремонт в ванной комнате часто связан с высокими затратами, но даже вложив значительную сумму, можно не достичь желаемого эффекта роскоши. Ошибка многих людей кроется в неправильном применении дизайнерских приемов. Однако, есть несколько хитростей, которые помогут преобразить пространство ванной комнаты и сделать его действительно стильным.

Три хитрости, которые помогут сделать ванную комнату более стильной
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Уберите мелкие предметы с видных мест

Даже если вы используете элитную косметику, выставлять её на видные полки — не самая лучшая идея. Такие мелкие детали создают визуальный шум, который нарушает гармонию интерьера и делает его дешевле на вид. Отличным решением станут стильные диспенсеры, которые не только функциональны, но и выглядят лаконично.

Зеркала и их роль

Зеркало — это важный элемент в ванной комнате, особенно если помещение небольшое. Оно способно визуально увеличить пространство и придать комнате ощущение роскоши. Для маленьких ванных рекомендуется выбирать большие, но минималистичные зеркала, а для просторных помещений — рассмотреть варианты с профессиональной подсветкой или в изящных рамах, что добавит изюминку интерьеру.

Аромат как важная деталь интерьера

Аромат в ванной комнате — это не просто приятное дополнение, но и показатель статуса. Дешевые освежители воздуха могут испортить даже самый шикарный ремонт. Отличным решением будет использование домашней парфюмерии или ароматических свечей, которые не только наполнят пространство приятными запахами, но и создадут уютную атмосферу.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения).

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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