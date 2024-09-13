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Дизайнеры объяснили, почему привычные растения больше не украшают дом

Какие привычные цветы не подходят для современного дизайна квартиры
2:07
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Оформление интерьера — это тонкое искусство, в котором каждая деталь имеет значение. Даже растения, такие как герань, алоэ или фиалка, могут сыграть свою роль в восприятии пространства. Многие привыкли считать, что наличие живых цветов украшает дом, однако современные дизайнеры имеют другое мнение. Некоторые растения, традиционно ассоциирующиеся с уютом и домашним теплом, утратили свою популярность в интерьерах, где важны минимализм и стиль.

Какие привычные цветы не подходят для современного дизайна квартиры
Фото: PxHere is licensed under CC0

Герань, с её огненными цветами и пушистыми листьями, когда-то была символом уюта в советских квартирах. Сегодня же она считается устаревшей и её предлагают заменить более современными растениями.

Алоэ, которое долгие годы считалось не только декоративным, но и лечебным, также потеряло свою актуальность. Современные интерьеры требуют не только красоты, но и простоты ухода за растениями, а добиться цветения алоэ нелегко.

Фиалка, чьи мелкие цветы зачастую теряются среди пышных листьев, также не попала в список декоративных фаворитов. Сложность ухода за ней, а также отсутствие визуального интереса делают её неподходящей для современных интерьеров.

Каланхоэ страдает от необходимости установки подпорок для поддержания своих ветвей, что может негативно сказаться на общем впечатлении от комнаты. А грубые конструкции, созданные для поддержки растения, совсем не украшают интерьер.

Наконец, шлюмбергера, хотя и цветёт ярко и обильно, тоже теряет свою популярность из-за длинных ветвей, которые не вписываются в современные дизайнерские решения. Это растение, как и герань, теперь считается неактуальным для стильных пространств.

Современные дизайнеры советуют тщательно выбирать растения для дома, уделяя внимание их совместимости с общим стилем интерьера, иначе даже такие привычные элементы могут испортить тщательно продуманное оформление.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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