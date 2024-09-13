Ошибки в интерьере, из-за которых ваша квартира выглядит меньше: рекомендации экспертов по их исправлению

Пять элементов интерьера, которые визуально уменьшают комнату

2:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Преобразовать любую квартиру в уютное и просторное место — задача, которая требует не только творческого подхода, но и соблюдения определённых принципов дизайна.

Фото: flickr.com by chair bazaar, CC BY-SA 2.0

Многие совершают ошибку, заполняя пространство любимой мебелью, не осознавая, что это визуально уменьшает размер комнаты. Дизайнеры выделяют пять основных элементов, которые сужают пространство: это узконаправленная мебель, массивные шкафы, неподходящие шторы, громоздкая мебель и перегородки.

Чтобы избежать этой проблемы, важно правильно подбирать мебель и учитывать размеры комнаты. Например, прикроватные тумбы, журнальные столики и комоды, которые гармонично смотрятся в больших спальнях, неуместны в маленьких помещениях. Вместо этого дизайнеры советуют использовать подвесные полки или диван-кровать с дополнительными подлокотниками. Если речь идёт о шкафах, лучше отдать предпочтение встроенным моделям, достигающим потолка. Такие шкафы не только оптимизируют пространство, но и позволяют избегать скопления ненужных вещей.

Шторы также играют значимую роль в восприятии пространства. Правильно подобранные по длине и ширине, они могут сделать комнату визуально шире. Эксперты также советуют использовать мебель, создающую ощущение лёгкости. Например, прозрачные этажерки, акриловые стулья и складывающиеся столы прекрасно подойдут для небольших помещений. Важен также выбор мебели-трансформера, которая может менять свою форму и функциональность.

Дизайнеры настоятельно рекомендуют отказаться от перегородок и ширм, которые часто используются для зонирования пространства. Вместо этого лучше использовать диван или компактную мебель, которая не перегружает интерьер. Также не стоит загромождать комнату мелкими декоративными элементами — они только утяжеляют её и визуально уменьшают.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.