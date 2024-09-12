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Основные ошибки при ремонте кухни: неправильный выбор покрытия и освещения

Как правильно организовать пространство на кухне после ремонта
2:12
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Планирование ремонта — это важный этап, который требует внимания и тщательной подготовки, чтобы избежать ненужных затрат времени и денег на переделки. Нередко ошибки проявляются неожиданно, но они, как правило, становятся результатом отсутствия тщательной проработки каждого шага ремонта.

Как правильно организовать пространство на кухне после ремонта
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Одной из распространённых ошибок является неправильный выбор напольного покрытия. Например, паркет для кухни — это неудачное решение. Он быстро теряет свою привлекательность из-за влаги и требует постоянного ухода. Лучший выбор для кухни — материалы, устойчивые к влажности и простые в уходе. Другой типовой просчёт — установка вытяжки в неправильном месте. Если она не размещена непосредственно над плитой, её эффективность будет минимальной. Вытяжка в таком случае сможет разве что убирать запах сигарет, но не выполнять свои основные функции.

Недостаток освещения также может негативно сказаться на функциональности кухни. В современных интерьерах недостаточно одной лампочки посередине — важна многоуровневая система освещения, которая позволит создать комфортное и светлое пространство.

Избежать этих и других ошибок помогает правильный выбор мастеров. Качественная работа профессионалов позволяет избежать до 70% возможных недочётов. Важно также не экономить на материалах — лучше выбрать проверенные и надёжные, которые прослужат долго.

Кроме того, стоит избегать экспериментальных решений в дизайне, особенно если кухня небольшая. Классический стиль и матовые поверхности более практичны и долговечны, чем глянцевые, которые быстро загрязняются и теряют свою привлекательность. Организация пространства также играет ключевую роль: мелкая бытовая техника должна быть убрана в шкафчики, чтобы избежать захламления рабочей зоны.

В конце концов, не стоит забывать о контроле работы мастеров. Именно хозяевам придётся пользоваться кухней долгое время, и важно, чтобы результат ремонта был максимально удобным и долговечным.

Уточнения

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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