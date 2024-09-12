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Маленькая квартира без лишних вещей: ключевые правила зонирования для создания уюта и удобства

Пять дизайнерских мифов, от которых пора отказаться
1:32
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Многие привычные дизайнерские стереотипы, которые мы привыкли принимать как аксиому, давно устарели. Например, мнение, что белый пол — это непрактично, давно не соответствует действительности. На самом деле, светлые покрытия пола не только визуально увеличивают пространство, но и пачкаются не больше, чем темные. Напротив, пыль на темных полах даже заметнее, чем на светлых.

Пять дизайнерских мифов, от которых пора отказаться
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Другой миф — это обязательное использование светлых стен. В просторных помещениях темные стены могут добавить уюта и камерности, не загромождая пространство. Правильно подобранные оттенки темных цветов, например, лилового или коричневого, могут создать гармоничную и уютную атмосферу.

Серый цвет, который долго ассоциировался с офисами и казался скучным, на самом деле практичен и универсален. Грамотно использованный, он может стать отличным фоном для создания благородного интерьера.

Еще одно заблуждение — недопустимость смешения теплых и холодных оттенков. Сегодня дизайнеры черпают вдохновение из природы, где такие комбинации встречаются повсеместно. Главное — найти правильный баланс.

Наконец, небольшие квартиры могут быть уютными и комфортными, если правильно зонировать пространство. Минимализм в декоре и продуманные системы хранения помогут сделать даже маленькую квартиру просторной и удобной для жизни.

Уточнения

Дизайн (от англ. design — проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»).

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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