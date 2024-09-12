Как выбрать шторы и декор, чтобы подчеркнуть стиль интерьера и не испортить его внешний вид

Ошибки, которые могут испортить ваш ремонт: как их избежать

2:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

При проектировании интерьера важно учитывать мельчайшие детали, так как даже незначительные ошибки могут испортить общее впечатление от пространства. Каждый элемент дизайна должен быть тщательно продуман, чтобы избежать неудобств и недоразумений в будущем. Основные ошибки, которые чаще всего встречаются:

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Непродуманный санузел

В больших ванных комнатах можно без труда разместить все необходимые элементы, но если пространство ограничено, важно планировать максимально рационально. Вместо громоздкой ванны можно установить душевую кабину, а подвесной унитаз сэкономит драгоценные сантиметры. Стиральную и сушильную машины можно установить друг на друга, что также поможет оптимизировать пространство.

Ошибки в выборе мебели

Перед покупкой мебели важно тщательно измерять пространство, учитывая дополнительные элементы, такие как подлокотники у дивана или изголовье кровати. Эти мелочи могут значительно повлиять на восприятие пространства, сделав комнату тесной и неуютной.

Проблемы с хранением

Неправильно организованная система хранения приводит к захламленности. Чтобы этого избежать, планируйте шкафы от пола до потолка, рационально используйте пространство в прихожей и на кухне, а также рассматривайте возможность установки шкафов в свободных углах.

Неподходящие шторы

Шторы играют важную роль в восприятии интерьера. Дешевые или короткие шторы могут испортить общий вид. Лучше выбрать качественные, длинные и струящиеся ткани, которые подчеркнут общий стиль.

Некачественные украшения

Декор должен дополнять интерьер, а не удешевлять его. Избегайте некачественных предметов, таких как пластиковые цветы или дешевые картины. Лучше приобрести несколько стильных, но качественных аксессуаров, которые действительно украсят пространство.

Уточнения

Санузел (сокр. от санитарный узел) — буквально место для санитарных и гигиенических процедур. Обычно под санузлом понимается помещение, где человек может справить свои естественные физиологические потребности и привести себя в порядок.



Дизайн (от англ. design — проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»).



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