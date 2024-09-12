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Как правильно поклеить новые обои на старые и избежать проблем с отслоением и плесенью

Как избежать проблем при поклейке новых обоев поверх старых покрытий
2:15
Недвижимость » Ремонт

Многие люди стремятся освежить интерьер своего дома, не тратя много времени на капитальный ремонт. На первый взгляд, логичное решение в таких ситуациях — просто поклеить новые обои поверх старых. Однако это не так просто, как кажется, и может привести к ряду проблем, если не соблюдать определенные правила.

Как избежать проблем при поклейке новых обоев поверх старых покрытий
Фото: Flickr by liz west, CC BY 2.0

Отслоение старых обоев

Одной из главных опасностей является то, что новые обои могут вызвать отслоение старых. Хотя старое покрытие может выглядеть прочным, при контакте с влагой из свежего клея оно впитывает ее и начинает разрушаться. Этот процесс напоминает, как старые обои пузырятся и отпадают, если их намочить. Особенно это актуально для виниловых и флизелиновых обоев, которые плохо пропускают воздух.

Пятна и неровности

Другой проблемой может стать окраска старых обоев. При намокании клеем краска может начать растворяться и оставлять пятна на новых обоях, особенно если они светлых тонов. Вдобавок к этому, старые обои могут частично отслоиться во время высыхания клея, создавая неровности на стенах.

Плесень — скрытая угроза

Повышенная влажность в помещении может привести к появлению плесени на стенах, которая затем распространяется на обои. Это не только портит внешний вид, но и представляет реальную угрозу для здоровья, особенно для людей с астмой и аллергией. Плесневые обои необходимо немедленно удалять и проводить обработку стен специальными средствами.

Старые обои просвечиваются

Если новые обои слишком тонкие или светлые, существует риск, что старый рисунок будет виден сквозь них. Это особенно заметно, если старые обои темные или имеют контрастный узор.

Текстурные несоответствия

Также важно учитывать различия в текстуре старых и новых обоев. Если старые обои гладкие, то новые виниловые или флизелиновые могут лечь ровно. Однако если на старых обоях есть крупная текстура, она будет заметна под новым покрытием, что испортит внешний вид стен.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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