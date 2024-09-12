Как превратить съёмную квартиру в уютное гнездышко: простые решения

Способы улучшить интерьер съёмной квартиры без ремонта

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Если вы живёте в съёмной квартире, но хотите сделать её более уютной, вам не обязательно затевать ремонт. Простые и доступные решения могут преобразить пространство и сделать его более комфортным для жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by TanmoyMisra, CC BY-SA 4.0

Первый шаг — текстиль и декор. Новые шторы, декоративные подушки, пледы и ковры способны кардинально изменить атмосферу в комнате. Эти элементы не только добавят уюта, но и помогут освежить интерьер без больших затрат.

Если вас не устраивает мебель, попробуйте её обновить с помощью накидок или покрывал. Если же есть возможность, можно приобрести недорогую, но стильную мебель. Например, стеллажи или комоды будут не только функциональными, но и привнесут в интерьер эстетический элемент.

Освещение играет важную роль в создании уюта. Замена старых ламп на современные светильники, добавление торшеров или настольных ламп могут кардинально изменить атмосферу в помещении, сделав её более уютной и расслабляющей.

Не забудьте про зелень. Несколько живых растений могут оживить любую комнату. Даже пара горшков с цветами создадут ощущение тепла и уюта.

Наконец, персонализируйте пространство. Повесьте на стены фотографии, постеры или картины, которые отражают ваш стиль и интересы. Это сделает квартиру более "вашей", даже если вы живёте в ней временно.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



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