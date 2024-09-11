Большие идеи для маленькой кухни: как выбрать шторы

Выбор кухонных штор — сложная задача, особенно для небольших помещений. Важно учитывать удобство эксплуатации, стиль и освещенность.
Классические шторы до пола — подходят для просторных кухонь. В небольших комнатах они выглядят громоздко и непрактичны рядом с зоной готовки.
Шторы на нижнюю половину окна — популярны для стилей кантри и прованс. Пропускают много света и визуально не перегружают пространство.
Шторы на верхнюю половину окна — остаются чистыми дольше, но не обеспечивают уединения вечером.
Стоит отметить, что шторы помогут контролировать свет и создать уют в вашем жилище.
Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.
Ку́хня — помещение для приготовления пищи.
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