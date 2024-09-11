Большие идеи для маленькой кухни: как выбрать шторы

Выбор штор на кухню: советы

0:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Выбор кухонных штор — сложная задача, особенно для небольших помещений. Важно учитывать удобство эксплуатации, стиль и освещенность.

Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000, CC BY-SA 4.0

Основные варианты

Классические шторы до пола — подходят для просторных кухонь. В небольших комнатах они выглядят громоздко и непрактичны рядом с зоной готовки.

Шторы на нижнюю половину окна — популярны для стилей кантри и прованс. Пропускают много света и визуально не перегружают пространство.

Шторы на верхнюю половину окна — остаются чистыми дольше, но не обеспечивают уединения вечером.

Стоит отметить, что шторы помогут контролировать свет и создать уют в вашем жилище.

Уточнения

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.



Ку́хня — помещение для приготовления пищи.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.