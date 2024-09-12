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В готовых новостройках Москвы не хватает квартир

"Метриум": в готовых новостройках Москвы наблюдается дефицит квартир и апартаментов
3:03
Недвижимость

В готовых новостройках Москвы наблюдается дефицит квартир и апартаментов. За последний год предложение сократилось на 15,2 % и составило 7427 объектов. Меньше всего доступных вариантов в Новой Москве. Такие данные получены в результате сентябрьского исследования компании "Метриум".

"Метриум": в готовых новостройках Москвы наблюдается дефицит квартир и апартаментов
Фото: unsplash.com by Carl Nenzen Loven, PDM

Доля первичного жилья с ключами на сегодняшний день составляет 10,1 % от общего объёма предложений в столице, снизившись на 1,9 процентных пункта за год. Также уменьшилось количество жилых комплексов с ключами — на 18,5 %.

В разных сегментах первичного рынка доля готового предложения варьируется следующим образом: массовый сегмент — 9,6 %, бизнес-класс — 13,3 %, премиум-класс — 9,7 %, элитный сегмент — 20,8 %, Новая Москва — 5,9 %. Таким образом, только покупатели жилья элитного и делюкс-класса могут выбирать из широкого ассортимента вариантов с ключами, сообщает Газета.Ru.

Средняя стоимость готовых новостроек в Москве составляет 556,1 тысячи рублей, что на 14,9 % выше среднего показателя по первичному рынку столицы. Самый доступный объект с ключами от застройщика стоит 5,2 миллиона рублей за 35 квадратных метров, а самый дорогой — 1,8 миллиарда рублей за 752 квадратных метра.

По словам управляющего директора компании "Метриум" Руслана Сырцова, за первые семь месяцев 2024 года на рынке готового жилья Москвы было зарегистрировано 67 тысяч сделок, что на 15 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако статистика договоров купли-продажи включает также вторичный рынок, который переживает спад из-за высоких рыночных ставок и отсутствия мер поддержки. В то же время интерес к готовым новостройкам со стороны девелоперов растёт, сообщил эксперт. Дело в том, что такие объекты гарантируют покупателям максимально быстрое заселение, к тому же их можно приобрести, используя субсидированную ипотеку или беспроцентную рассрочку, пояснил Сырцов.

Акционер и управляющий партнёр ГК "Основа" Олег Колченко отметил, что дефицит предложений в готовых комплексах наблюдается почти во всех сегментах первичного рынка.

"С инвестиционной точки зрения наиболее разумно выбирать готовые квартиры в локациях с наибольшим дефицитом. Например, в Северном округе представлено всего 54 таких объекта", — добавил коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

Уточнения

«Новая Москва» (также «Большая Москва», ТиНАО — про Троицкий и Новомосковский административные округа) — территории, присоединённые к Москве в ходе самого масштабного проекта расширения территории Москвы за всю историю административно-территориального деления города. Основные цели проекта — демонтировать традиционную моноцентрическую структуру Московской агломерации, а также упорядочить градостроительное зонирование, придав только что присоединённым территориям отчётливо выраженную административно-правительственную специализацию.
Официальное расширение административных границ Москвы за счёт территории Московской области было осуществлено 1 июля 2012 года.

Деве́лопер — предприниматель, занимающийся созданием объектов недвижимости и организацией соответствующих процессов. Девелопер обычно сопровождает процесс создания здания на всех этапах. Он организует проектирование объекта, выкуп земли под объект, получение разрешения на строительство, подыскивает строительную фирму, а впоследствии и брокера для продажи объекта. Сегодня девелоперами чаще всего выступают юридические лица — девелоперские конторы, которые имеют возможность привлекать крупные инвестиции под развитие своих проектов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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