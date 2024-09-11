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"Хорошенький парадокс на рынке недвижимости" даёт шанс на улучшение жилищных условий

Экономист предсказал снижение ипотечных ставок "через годик уже точно"
1:12
Недвижимость

"Хорошенький парадокс сложился на рынке недвижимости", заметил экономист Алексей Кричевский. В своём телеграм-канале он дал в этой связи один совет планирующим покупку жилья.

Экономист предсказал снижение ипотечных ставок "через годик уже точно"
Фото: Freepik by bedneyimages, PDM

Сейчас реально выгоднее положить деньги для первого взноса на вклад, а через годик решать вопрос с покупкой, уверен эксперт.

  1. Ставка по вкладам доходит до 20% годовых. А если набрать портфель из облигаций с капитализацией купонного дохода — можно и до 25% получить.
  2. "Ставки по ипотеке через годик уже точно пойдут вниз", — убеждён специалист.
    Они не могут долго оставаться на уровне, превышающем 20%, потому что, по словам Кричевского, "сумасбродству ЦБ есть предел".
  3. Рост цен на жильё в ближайший год точно будет ниже инфляции, потому что благодаря Центробанку спрос очень низкий. Экономист посоветовал не обращать внимания "на разгоны от разных агентств о том, что ценник якобы растёт".

"Так что есть ещё один повод слегка повременить с покупкой. Разумеется, если есть такая возможность", — подытожил он.

Уточнения

Облига́ция (лат. obligatio — обязательство; в некоторых контекстах также бонд, нота, от англ. bond, note) — эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить её номинальную стоимость деньгами или имуществом в установленный ею срок от того, кто её выпустил (эмитента). Также облигация может давать право держателю получать разовый или периодический доход в виде процента от её номинальной стоимости (в том числе в форме купона). Часто встречаются облигации с переменной процентной ставкой, которая привязывается к ставкам межбанковского рынка, ставке рефинансирования или к другим финансовым индикаторам. Иногда облигации предусматривают погашение не в денежной форме, а заранее оговоренным имуществом или иными правами.
 

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств.
Следует различать понятия «ипотека» и «ипотечное кредитование». Во втором случае кредит выдаётся под залог недвижимого имущества. Ипотечный кредит — одна из составляющих ипотечной системы. При получении кредита на покупку недвижимого имущества сама приобретаемая недвижимость поступает в ипотеку (залог) кредитной организации как гарантия возврата кредита.
 

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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